El Wanapix se ve obligado a preparar la final por el ascenso a Primera División fuera del CDM Siglo XXI

El Wanapix Sala 10 no dispondrá de las instalaciones del CDM Siglo XXI para preparar el importantísimo partido de este sábado en el que se jugarán estar el próximo curso de nuevo en Primera División. El equipo aragonés de fútbol sala se ha visto obligado a moverse de su lugar habitual de trabajo a causa del Campeonato de España de Tenis de Mesa, que se organiza allí esta semana y comenzará a disputarse el mismo sábado.

Así lo ha explicado en un comunicado emitido la tarde de este martes el propio club, que tendrá que preparar la eliminatoria en el polideportivo de La Puebla de Alfindén. Sin embargo, la competición de pimpón no solo afectará a los entrenamientos del Wanapix, sino también a un hipotético tercer partido por el ascenso. En este sentido, los aragoneses ganaron el primer choque en casa, en el Siglo XXI, ante el Zambú Pinatar. En caso de llevarse también el segundo duelo este sábado (18.30), no sería necesario un tercero.

En cambio, una derrota en Murcia obligaría a preparar un último encuentro en Zaragoza. El club ha informado de que el recinto que acogería este enfrentamiento final llegado el caso sería el pabellón Príncipe Felipe, que, al igual que el CDM Siglo XXI, es de propiedad municipal. El que es el escenario habitual del Casademont Zaragoza alberga con regularidad eventos de todo tipo. Por eso mismo, ese tercer partido tendría ya, a falta del desenlace de este fin de semana, fecha y hora: el viernes día 26 de junio a las 20.00.

La entidad, que ha agradecido a La Puebla que pongan sus instalaciones a su disposición, ha explicado en su comunicado que el cambio de ecosistema supone un incordio, aunque no les impedirá a los protagonistas mostrar el mismo desempeño que hasta ahora. "Debido al contexto y momento de la temporada nos habría gustado poder entrenar y competir con la normalidad con la que llevamos haciéndolo toda la temporada pero no será un motivo para cambiar nuestra forma de trabajar de cara al ilusionante final de temporada que el club tiene por delante".