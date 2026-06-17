Chris Sharma, a las puertas de GRAVITEO: "Es un lujo tener un evento así"

Chris Sharma (Santa Cruz, California, Estados Unidos, 1981) es una de las figuras más influyentes de la historia de la escalada. Considerado por muchos como el escalador que redefinió los límites de este deporte durante más de dos décadas, el estadounidense protagonizó algunas de las ascensiones más emblemáticas jamás realizadas. Entre ellas destacan Realization (Biographie), considerada la primera vía 9a+ del mundo; Jumbo Love, una de las primeras rutas graduadas como 9b; o Es Pontàs, en Mallorca, una espectacular línea de psicobloc sobre el mar que sigue siendo una de las imágenes más icónicas de la escalada moderna. Su legado también incluye ascensiones históricas como La Dura Dura, además de decenas de aperturas que contribuyeron a elevar el nivel de la escalada deportiva a nivel internacional.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Más allá de la roca, Sharma también se ha convertido en uno de los grandes impulsores del auge de la escalada desde el ámbito empresarial. Fundador de Sharma Climbing, actualmente cuenta con cuatro centros: Barcelona, Gavà, Madrid y Zaragoza, instalaciones que se han consolidado como puntos de referencia para escaladores de todos los niveles. Precisamente, los centros de Barcelona volverán a desempeñar un papel importante durante GRAVITEO, ya que estarán a disposición de los deportistas que participen en el Campeonato de Europa de Búlder y la Copa de Europa de Velocidad como espacios de entrenamiento y preparación previa. Una implicación que refleja el compromiso de Sharma con el desarrollo de la escalada de alto nivel y con el crecimiento de este deporte en España.

Esa vinculación con la evolución de la escalada en nuestro país conecta de forma natural con GRAVITEO Urban Sport Festival, una cita que reunirá en Barcelona a algunos de los mejores especialistas europeos de distintas disciplinas urbanas, con Chris Sharma como uno de los grandes nombres presentes en el evento. "Es un honor poder colaborar con la organización y formar parte del evento". Sharma considera que competiciones como el Campeonato de Europa representan una pieza fundamental en el crecimiento de este deporte. "Llevo más de 30 años escalando y la inspiración de fundar mi propia marca de rocódromos era precisamente promover la escalada, especialmente aquí en Cataluña y en España".

El estadounidense considera que la escalada atraviesa una etapa especialmente interesante. "Estas competiciones son una parte clave del desarrollo del deporte". Por eso valora la oportunidad de seguir involucrado en esa evolución. "Me he dedicado a esto durante más de 30 años y para mí es muy especial seguir formando parte de las siguientes evoluciones de la escalada". A su juicio, España vive actualmente un momento de transformación que puede marcar el futuro de este deporte. "La escalada aquí siempre ha estado muy desarrollada, pero el boom que estamos experimentando ahora llegó más tarde que en otros países europeos. Creo que estamos viviendo un momento muy especial".

Barcelona, uno de los grandes centros de la escalada mundial

Sharma llegó a Cataluña hace dos décadas atraído por la calidad de sus paredes y por unas condiciones únicas para la práctica de la escalada deportiva. Veinte años después sigue teniendo claro por qué la región se ha convertido en una referencia internacional. "Cataluña es el sueño de cualquier escalador deportivo". La explicación, asegura, es sencilla: "Tiene algunas de las vías más duras del mundo, un clima excelente y la posibilidad de escalar prácticamente durante todo el año".

Aquella posición privilegiada en la roca encontró un nuevo impulso con la llegada de los rocódromos urbanos. "Cuando abrimos Sharma Climbing Barcelona en 2015 fue como el siguiente paso en esta evolución". Sharma recuerda que entonces la escalada todavía no había dado el salto definitivo al gran público. "Era algo mucho más asociado a la montaña. No existía esa conexión con la vida urbana que vemos hoy". Desde entonces, el cambio ha sido enorme. "Ahora es una actividad muy normalizada. Muchísima gente la ha probado al menos una vez". El estadounidense considera que los Juegos Olímpicos también han ayudado a acelerar ese proceso, pero cree que la transformación venía produciéndose desde hace años. "Ha sido un proceso de enseñar otro estilo de vida y ahora se ve reflejado en todos los rocódromos que han surgido por el país".

Paredes para nuevos aficionados y futuros campeones

Precisamente por esa capacidad de atraer nuevos públicos, Sharma considera que eventos como GRAVITEO son fundamentales. "Un evento como GRAVITEO es muy importante porque ofrece una plataforma enorme para mostrar nuestro deporte". El Campeonato de Europa de Búlder y la Copa de Europa de Velocidad permitirán que miles de personas entren en contacto con la escalada por primera vez. El carácter abierto del festival facilitará además que muchos visitantes descubran este deporte desde dentro y conozcan de cerca a algunos de sus mejores representantes. "La gente que todavía no ha conectado con la escalada tendrá la oportunidad de verla y después probarla por sí misma".

Pero el impacto no se limita a los espectadores. Para los deportistas también supone una oportunidad única. "Tener la posibilidad de mostrar su talento en un escenario tan grande es algo muy importante". Sharma considera que este tipo de competiciones contribuyen directamente al crecimiento de la disciplina. "Es una gran oportunidad para ellos y para el deporte en general".

Chris Sharma en la semifinal femenina de búlder y dificultad durante los Juegos Olímpicos de París 2024 / Jan Virt / World Climbing

El estadounidense observa con admiración a la nueva generación de escaladores que está llegando a la élite. De hecho, se siente identificado con muchos de ellos porque él mismo vivió una situación parecida cuando empezó a destacar siendo apenas un adolescente. "Yo fui uno de los primeros jóvenes talentos de la escalada moderna". Aquella experiencia le enseñó algo que sigue manteniendo hoy. "La escalada trasciende las edades. Al final todos compartimos la misma pasión".

Aun así, reconoce que el contexto actual es muy diferente. "El nivel base ha subido muchísimo gracias a los centros de escalada". La proliferación de rocódromos ha multiplicado el número de practicantes y ha elevado el nivel medio de forma notable. "Hay una masa de escaladores mucho más grande que antes". Aunque algunas modalidades, como el búlder, parecen favorecer perfiles cada vez más jóvenes, Sharma señala que la escalada no es un deporte limitado a una franja de edad concreta. "No es como la gimnasia. Aquí puedes encontrar desde adolescentes hasta personas de 60 o 70 años escalando a un nivel impresionante". Él mismo se pone como ejemplo. "Tengo 45 años y sigo apretando casi a mi máximo nivel".

"Es inhumano ver a alguien subir una pared tan rápido"

Aunque nunca ha competido en velocidad, Sharma siente un enorme respeto por quienes se dedican a esta especialidad. "Nunca la he practicado, pero he podido ver cómo entrenan estos deportistas". Lo que ha observado le ha impresionado. "Son deportistas increíbles y realmente es espectacular lo que hacen". A su juicio, la escalada de velocidad representa una faceta distinta de la escalada, pero igualmente exigente.

Precisamente por eso cree que será una de las grandes atracciones para quienes visiten GRAVITEO por primera vez. "La velocidad es muy fácil de entender porque es inhumano ver a alguien subir una pared tan rápido". El búlder, en cambio, requiere una mirada diferente. "Es la máxima expresión de la dificultad técnica dentro de la escalada". Para Sharma, poder observar a los mejores especialistas del continente compitiendo en directo es una oportunidad excepcional. "Es un lujo tener un evento así en Barcelona y en España".

La escalada y su mentalidad empresarial

Después de décadas enfrentándose a algunas de las vías más difíciles del planeta y de liderar una de las principales empresas del sector, Sharma encuentra más similitudes que diferencias entre ambas facetas de su vida. "Todo lo que he aprendido en la escalada lo aplico también como empresario". Cuando se enfrenta a un reto empresarial recuerda las sensaciones de aquellas paredes que parecían imposibles. "Poco a poco vas descifrando el camino y avanzando". La receta, asegura, sigue siendo la misma. "Hace falta mucha determinación y mucha constancia".

Porque detrás de cada gran logro siempre hay una historia invisible. "Cuando la gente ve un encadenamiento puede parecer fácil, pero detrás hay días, horas y años de trabajo". Una filosofía que ha guiado toda su trayectoria y que continúa aplicando hoy tanto dentro como fuera de la roca. "Intento canalizar esa misma mentalidad en mi vida de empresario".

Una forma de entender el esfuerzo y la constancia que, en su opinión, también explica el crecimiento que vive actualmente la escalada y el impulso que eventos como GRAVITEO pueden aportar a las nuevas generaciones de deportistas.