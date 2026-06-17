Más pretendientes para Aday Mara antes del draft: un candidato al título se plantea firmarle elegido o traspasado
El jugador español destapa interés en muchos equipos que estarían por la labor de seleccionarle el próximo 23 de junio
Joan Fonollà
Falta menos de una semana para que la NBA viva una de las noches más esperadas de la temporada: el Draft. En la noche que pone el punto final al curso, son muchos los jóvenes que esperan cumplir el sueño de llegar a la mejor liga del mundo.
En este escenario, España contará con hasta tres representantes: Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller. La última y única vez que hubo tres españoles fue en 2009, en un Draft que contó con Ricky Rubio (pick 5), Víctor Claver (pick 22) y Sergio Llull (pick 34). Aquel fue un Draft histórico para el baloncesto español.
Muchas expectativas con Mara
En esta ocasión, el nombre que más expectación está generando es, sin duda, el de Aday Mara. El pívot español se consagró como uno de los grandes protagonistas del último March Madness, que precisamente acabó ganando el equipo del aragonés, los Michigan Wolverines.
Tras ese espectacular torneo, Mara despertó el interés de muchas franquicias y empezó a escalar posiciones en los mock drafts. Actualmente, se prevé que pueda salir elegido entre los picks 7 y 12, un auténtico subidón si se tiene en cuenta que hace apenas unos meses se le situaba al final de la primera ronda.
Una puja por él
Son muchas las franquicias que estarían interesadas en hacerse con los servicios del pívot. Su gran tamaño, unido a su versatilidad y movilidad pese a medir 2,21 metros, convierten al joven jugador de 21 años en un objetivo más que atractivo.
Mara se encuentra un escalón por debajo de nombres como A.J. Dybantsa, Darryn Peterson, Caleb Wilson o Cameron Boozer. Sin embargo, aparece como una opción muy interesante para equipos con elecciones posteriores al top 5.
En este escenario, varias franquicias ya se habrían interesado por él. Equipos como los Atlanta, Dallas Mavericks o Golden State suenan con fuerza como posibles destinos para el jugador español.
Un nuevo competidor
Oklahoma City Thunder también se habría interesado en Aday Mara. El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander terminó la temporada antes de lo previsto tras caer en las Finales de la Conferencia Oeste ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.
Uno de los factores que más preocupó en la serie dentro de OKC fue el dominio que ejerció Wembanyama en la pintura, superando con facilidad a Chet Holmgren y dejando muy señalado el juego interior de los Thunder. Es ahí donde aparece el interés por Aday Mara.
En este Draft, Oklahoma cuenta con los picks 12 —vía Clippers—, 17 —vía 76ers— y 37 —vía Mavericks—. Según apunta el periodista de ESPN Jeremy Woo, los Thunder podrían utilizar estas tres elecciones para moverse en el Draft e intentar hacerse con los servicios de Aday Mara o Yaxel Lendeborg, compañero de Mara en Michigan.
Buscar las piezas necesarias
Los Thunder podrían apostar fuerte por Mara, un jugador al que en Oklahoma verían como una prioridad para reforzar su juego interior. Además, se prevé un verano con muchos movimientos en OKC, donde solo Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren parecen tener asegurado su papel como pilares del equipo.
Sam Presti busca ajustar las piezas y reconfigurar la plantilla para que Oklahoma pueda volver a ser campeón de la NBA con un núcleo muy joven. Mara podría encajar bien en la rotación y convertirse en una pieza importante para un equipo que la próxima temporada volverá a aspirar al anillo, y que podría encontrar en el pívot español el refuerzo que le falta para dominar de nuevo la NBA.
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