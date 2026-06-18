La UD Barbastro tiene nuevo presidente con Salamero e Iván Martínez será su nuevo entrenador

La UD Barbastro ha celebrado este jueves su asamblea extraordinaria en la que se ha elegido a un nuevo presidente, José María Salamero, y con una junta directiva en la que estarán Juan Luis Viñuales, Antonio y Javier Castillo y José Antonio Lacambra, y que ya ha anunciado al entrenador que llevará las riendas del equipo del Somontano tras la permanencia conquistada con Dani Martínez en la temporada pasada en Segunda RFEF. Así, Iván Martínez, exentrenador del Real Zaragoza y, también del Aragón y del juvenil zaragocista, será el nuevo técnico.

José María Salamero se ha consagrado como el nuevo presidente de la UD Barbastro tras la asamblea en el recinto ferial de la capital del Somontano. La candidatura encabezada por el barbastrense obtuvo el respaldo necesario para dirigir la entidad y releva en el cargo a José Antonio Fierro. La nueva directiva nombrada en esta asamblea anunció que existe un principio de acuerdo con Iván Martínez, que está sin equipo desde que en diciembre pasado fue destituido del Yeclano. Martínez estuvo presente en la asamblea y también desempeñará funciones como mánager general.

Iván Martínez llegó al Yeclano el pasado verano y solo estuvo 13 jornadas en ese equipo después de cerrar tres temporadas en la SD Ejea. Martínez dirigió al juvenil del Real Zaragoza que fue campeón de Liga y de España, además de jugar la Youth League, y después tuvo una breve etapa en el primer equipo en la temporada 2020-21 en la que solo pudo ganar un partido de los ocho que dirigió al cuadro blanquillo y terminó su etapa en el Zaragoza en 2021 como entrenador del Aragón antes de anunciarse su salida en ese verano pese a tener un año más de contrato.

"Quiero agradecer a la junta directiva y a todos por confiar en mi persona para llevar este barco”, señaló el nuevo técnico, para añadir que se encuentra en un equipo que ya ha trabajado muy bien: "El listón está muy alto e intentaremos hacer la mejor plantilla posible", añadió Iván.

Noticias relacionadas

En la asamblea también se ha confirmado que el Barbastro jugará contra el Real Zaragoza el sábado 1 de agosto, a la vuelta del stage de Boltaña del equipo zaragocista, mientras que el 22 de julio jugará contra el Huesca.