Los Knicks pasean su título de la NBA ante más de 2 millones de personas por las calles de Nueva York

Las calles de Nueva York se vistieron de gala para acoger una de las celebraciones más multitudinarias que ha vivido la Gran Manzana. Según el departamento de policía de la ciudad, más de dos millones de aficionados no se quisieron perder la fiesta por un título histórico. El pasado domingo, los New York Knicks consiguieron su tercer título de la NBA ante los San Antonio Spurs y pusieron fin a una larga sequía de 53 años. Unas finales que los neoyorquinos sellaron en cinco partidos (4-1) en los que destacaron las brillantes actuaciones de Jalen Brunson, MVP de las Finales.

La consagración de este campeonato exigía una celebración al nivel de lo exigido y así fue. Un festejo que también despertó el lado oscuro de la gran ciudad, acarreando incidentes y violencia. La rúa de los campeones recorrió las calles más emblemáticas de Manhattan con unas carrozas en las que iban subidos los jugadores de los Knicks, pero también las celebridades que más frecuentan el Madison Square Garden como Spike Lee, Ben Stiller o Thimotée Chalamet.

Los protagonistas del festejo

El itinerario concluyó en la plaza del Ayuntamiento de Nueva York, donde el alcalde Zohran Mamdami hizo la simbólica entrega de las llaves de la ciudad a los jugadores y miembros de la franquicia. "Los Knicks no solo ganaron para la ciudad de Nueva York, ganaron como la ciudad de Nueva York", exclamó el joven alcalde.

El nombre, sin duda, de la celebración fue el de Jalen Brunson. El gran héroe de los Knicks se erigió en el jugador más ovacionado por las calles de Manhattan y no se olvidó de quienes lo criticaron. "Hay mucha gente que siempre tiene muchas cosas negativas que decir. Pero cuando les demuestras que están equivocados, no tienes por qué decirles nada. No se lo merecen", respondió el base de Nueva Jersey.

Otro de los grandes momentos del festejo fue la actuación de Alicia Keys. La famosa cantante deleitó a todos los presentes con la interpretación de 'Empire State of Mind', una canción que lanzó en 2009 junto a Jay-Z y que se ha convertido en el himno no oficial de la Gran Manzana.

La cantante Alicia Keys en la celebración del título de la NBA de los New York Knicks, en Nueva York. / Sarah Yáñez-Richards / EFE

Graves incidentes en la ciudad

La multitudinaria celebración exigió el despliegue de más de 10.000 policías, pero a pesar de ello, la ciudad sufrió varios incidentes a lo largo de la noche. El más grave tuvo lugar en pleno Times Square tras el desfile, cuando dos jóvenes encapuchados dispararon varias veces y se desató el caos. El incidente se cerró con tres personas heridas y la detención de un joven de 17 años.

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Otro de los episodios graves del festejo fue un intento de degollamiento en las inmediaciones del Ayuntamiento. Un joven de 20 años resultó ser apuñalado en el cuello con una botella de vidrio rota y lo trasladaron de urgencia al hospital Bellevue en condición estable. En el transcurso de la rúa se vivieron varios momentos de tensión entre aficionados y policía, pero fueron mitigados con efectividad.