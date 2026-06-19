El Cuarte sueña con la remontada ante el CD Badajoz para conseguir el ascenso a Segunda RFEF
Los de Javi Álamo tienen que darle la vuelta en casa a un resultado en contra de 2-1 obtenido en la ida en tierras extremeñas
El CD Cuarte recibe hoy a las 20.00 horas al CD Badajoz en el estadio Juan Guerrero El Lobo en la vuelta de la fase final por el ascenso a Segunda Federación tras encajar un 2-1 en el encuentro de ida en el Nuevo Vivero. El equipo aragonés está a un paso de lograr el ascenso, aunque, con el marcador en contra, será más bien un empinado bache el que tendrán que superar los de Javi Álamo en el encuentro.
En el primer asalto, pacenses y cuartanos completaron un encuentro muy competido que tuvo diferentes fases. El Cuarte inició mejor, teniendo más el balón y golpeando primero en el minuto 9 de partido gracias a un gol de Villaoslada. El Badajoz supo mantener la calma e igualó el duelo solo cuatro minutos después por mediación de un Gus Quezada que fue el mejor blanquinegro del primer tiempo. Fue en el tramo final en el que la tristeza alcanzó de lleno a los aragoneses. Carlos Bravo, que ya sabía lo que es darle una victoria a los suyos muy cerca del pitido final, iba a ser el encargado de anotar en el minuto 94 de un añadido de 6.
Así, el Cuarte afronta el partido por debajo en la eliminatoria, lo que obligará a los de Javi Álamo a tomar más riesgos que en la ida. Precisamente, el técnico de los verdes habló para Aragón Deporte y valoró el contexto que van a encontrarse los blanquinegros. «Es verdad que en casa hemos sido todo el año muy fuertes. Perdimos el único partido hace dos semanas ante el Monzón pero traíamos un buen resultado de la ida. Vamos a hacer un gran partido y el Badajoz aquí lo va a pasar mal», comentó.
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