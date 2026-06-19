La justicia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación

El jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 22:00 horas GMT.

"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X.

Hakimi, que desde el primer momento de la acusación negó los hechos, afirmó que espera "con impaciencia" el juicio: "Por fin podré hablar".

"He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones", agregó el jugador.

"Un relato que no es el mío está siendo contado en contra de mi familia, mi vida y, sobre todo, en contra de la verdad (...) Desde el primer día espero el juicio. Ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", señala el lateral.

Su abogada, Fanny Colin, aseguró a la prensa a las puertas del tribunal de Apelación de Versalles, a las afueras de París, que la defensa "tiene la sensación desagradable de que, como es una persona conocida, no está siendo tratado como cualquier otro justiciable".

"Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar", indicó la letrada.

Los abogados de Hakimi pueden aún recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, que tendría que pronunciarse en el plazo de tres meses, pero Colin no precisó si lo harán.

De no hacerlo, el jugador marroquí, nacido en Madrid hace 27 años, se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fijada fecha.

En el mismo, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, amigo personal de Hakimi, podría ser llamado como testigo, puesto que su testimonio fue usado por la defensa para tratar de evitar el proceso.

El jugador fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambios de mensajes a través de las redes sociales.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Para apuntalar su relato, la defensa presentó el testimonio de Mbappé, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.

El delantero aseguró entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado "sus partes íntimas", sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Esas palabras motivaron que en un primer momento la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al asegurar que apuntalaba el relato de la denunciante.

Su defensa presentó recurso y aportó nuevos elementos, como una carta de Mbappé en la que matizaba su testimonio inicial, asegurando que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado "partes íntimas" y no "sus partes íntimas", lo que eliminaba el trasfondo sexual.

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Pero ese matiz no ha servido para que el Tribunal de Apelación elimine el auto de envío a juicio para el futbolista.