La Quebrantahuesos reúne este sábado a 11.500 cicloturistas por las carreteras del Pirineo

Es, por derecho propio, una de las grandes rutas cicoturistas del calendario europeo. La Quebrantahuesos, con sus 200 kilómetros, sin olvidar a su hermana pequeña, la Treparriscos, de 85 kilómetros, vuelve este sábado al Pirineo aragonés y francés con la edición número 35, marcada por el intenso calor que se espera durante toda la jornada y también por las novedades en el trazado a las que han obligado algunas obras. Pero nada de eso frena a los 11.500 participantes que, un año más, han ocupado todas las plazas disponibles para la prueba.

La gran novedad estará en la salida y llegada, que se efectuará, como siempre, en Sabiñánigo, pero con pequeñas modificaciones. A tan solo 500 metros de la salida los participantes se unirán ya a la nacional 330 camino de Jaca, mientras que el regreso se hará por la zona de Catirana y el control horario se realizará tres kilómetros antes de entrar en Pirenarium. Mientras, la Treparriscos gira y hará el recorrido en sentido inverso al de años anteriores.

Los 11.500 participantes son los grandes protagonistas, pero la prueba sirve también para rendir homenaje a grandes nombres del ciclismo. En este caso, al aragonés Ángel Vicioso. Además, habrá un dispositivo de 220 agentes de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en el recorrido.

La prueba obligará a cortar la A-23 entre Sabiñánigo y Jaca desde las 6.30 hasta las 9.30 horas del sábado, mientras que la N-330 registrará restricciones al tráfico entre Jaca y el Puerto de Somport desde las 7.15 hasta las 10.45 horas, afectando a las localidades de Sabiñánigo, Jaca, Castiello de Jaca, Villanúa, Canfranc Pueblo, Canfranc Estación y Candanchú.

La carretera A-136, que une Biescas con el Portalet, permanecerá cortada a la circulación entre las 9.30 y las 18.30 horas afectando a todas las localidades del valle de Tena, mientras que la N-260 entre Biescas y Sabiñánigo sufrirá restricciones, desviándose la circulación procedente de Cotefablo y Biescas por el itinerario alternativo que circula por Orós Alto, Orós Bajo, Lárrede y Latas, aunque el tráfico en sentido norte permanecerá abierto hasta la entrada sur de Biescas, donde se obligará a acceder a la localidad.