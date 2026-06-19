La SD Ejea suspende a 3 jugadores de empleo y sueldo sin especificar los motivos

La SD Ejea ha vuelto a informar este viernes a través de un comunicado oficial de medidas disciplinarias tomadas hacia miembros de su plantilla. «Desde la Sociedad Deportiva Ejea queremos anunciar la suspensión temporal de empleo y sueldo de los siguientes futbolistas: David Álvarez, Aimar Collante y David Iglesias», hizo público de manera breve y concisa el escrito del club de las Cinco Villas.

Todo ello, tan solo 24 horas después de un comunicado más extenso, pero igual de misterioso que informó de que tres jugadores habían sido despedidos de forma inmediata por «incumplimiento del contrato». En este sentido, el equipo se ha visto salpicado por una larga lista de cargos que se imputan al expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro, entre los que estaría el intento de amaño de al menos dos partidos de la recién terminada campaña, siendo uno de ellos el choque ante la SD Ejea el pasado 2 de abril.

Así, tras un primer comunicado el pasado domingo, en el que el Ejea mostró su intención de investigar los hechos, el club ha pasado de negar su acusación directa sobre ningún futbolista a rescindir el contrato de tres de ellos, todos con acuerdo firmado hasta el próximo 30 de junio, de forma inmediata, y tomar severas medidas disciplinarias contra otros tres efectivos de la plantilla, siendo algunos miembros de peso en el vestuario y capitanes del equipo.

Cabe destacar, sin embargo, que el comunicado de este viernes, en el que se anuncia la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de tiempo no especificado de David Álvarez, Aimar Collante y David Iglesias, no ofrece ningún tipo de explicación sobre la decisión tomada por la entidad ni hace alusión de ningún tipo a la polémica de los amaños, a la que se ha referido el club con anterioridad.