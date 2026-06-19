El Wanapix se apresta para la final por el ascenso a Primera División

El Wanapix tiene por delante el mayor reto de la temporada y una oportunidad única de lograr el gran objetivo de la campaña: el ascenso a Primera División. Los de Jorge Palos quieren regresar a la máxima categoría del fútbol sala nacional un año después de su descenso y se encuentran a las puertas.

Para lograrlo, los aragoneses afrontan el segundo partido de la final al mejor de tres ante el Zambú Pinatar y lo hacen con una victoria ya en su contador tras la remontada del pasado sábado en casa. Ahora, se desplazan a tierras murcianas para un duelo que comenzará a disputarse a las 18.30 horas en el pabellón Príncipe de Asturias.

El Wanapix, que ha tenido que preparar la semana más decisiva del curso fuera del CDM Siglo XXI a causa del Campeonato de España de Tenis de Mesa, que ha movido a los zaragozanos al polideportivo de La Puebla de Alfindén, buscarán llevarse el segundo asalto para firmar el KO y no llegar a un tercero que se disputaría de nuevo en casa, en el pabellón Príncipe Felipe.

Una última prueba para el Intersala 10

Últimos 40 minutos de la temporada y todo en juego. Wanapix Aldelís tiene este sábado, a las 13.30 horas, una cita con la historia en el pabellón de La Granja, donde se decidirá el ascenso a Primera División. El conjunto maño afronta la vuelta de la final del playoff con todo por decidir tras empatar a uno en el partido de ida disputado en la pista de Ence Marín Futsal.

Wanapix Aldelís llega al encuentro con una ligera ventaja tras el primer duelo, ya que el empate también le favorece. El conjunto interista finalizó en la primera posición del Grupo 2 de Segunda División, por lo que, en caso de igualdad al término del partido y de la prórroga, lograría el ascenso. Por su parte, Marín concluyó la temporada regular en la segunda posición del Grupo 1. Durante la semana, el equipo zaragozano ha mantenido la intensidad en los entrenamientos con el objetivo de no dejar escapar la oportunidad de culminar una gran temporada.

“Ha sido una semana buena e intensa de entrenamientos. Hemos intentado que las chicas lleguen lo mejor posible, sobre todo en el aspecto físico. Tenemos muchas ganas y hemos trabajado aspectos técnicos y tácticos que debemos mejorar. Pero, sobre todo, hemos entrenado con ilusión porque estamos muy cerca de disfrutar de un partido que nos puede dar la oportunidad de jugar en Primera División”, asegura Nano Modrego.

El encuentro de ida estuvo marcado por la igualdad. Ambos equipos demostraron por qué han llegado hasta esta fase de la competición y el duelo también estuvo condicionado por las altas temperaturas que se vivieron dentro del pabellón gallego. Además, ninguno de los dos conjuntos quiso asumir riesgos excesivos.

“Vamos a esperar un Marín muy parecido al del partido de ida. Un equipo que intentará aprovechar nuestros errores. Es un conjunto veterano que no puede imprimir mucho ritmo al partido porque dispone de pocas rotaciones. Son jugadoras muy experimentadas, con muchos encuentros tanto en Primera como en Segunda División. Creo que será un partido similar, en el que intentarán llegar al tramo final con un resultado corto y opciones de apretar en los últimos minutos”, analiza Nano Modrego.

Una de las claves del encuentro estará en el ambiente que se viva en La Granja. Todo apunta a que el pabellón presentará una entrada similar a la registrada hace dos semanas ante Segosala, cuando se vivió una tarde de fútbol sala para el recuerdo y no quedó ni un asiento libre. De esta forma, el apoyo de la afición zaragozana volverá a ser un factor determinante para las locales.

“Creo que La Granja va a estar como hace dos sábados y viviremos un ambiente impresionante. Esperamos que nos ayuden en los momentos complicados, cuando tengamos dudas o bajemos un poco el nivel. Ojalá vuelva a darse esa comunión con la grada y podamos disfrutar de un ambiente increíble, con toda la gente animándonos”, concluye el técnico.