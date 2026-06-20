Arizmendi se impone a Valverde en la Quebrantahuesos

Imanol Arizmendi ha vuelto a ser el primer participante en cruzar la meta de Sabiñánigo tras recorrer los 200 kilómetros de la Quebrantahuesos, repitiendo así su triunfo del curso pasado. El vencedor se ha impuesto al exciclista profesional Alejandro Valverde, con quien ha mantenido una bonita disputa durante el tramo final de la prueba. El murciano ha lanzado un ataque a 44 kilómetros de meta que le ha dado cierta ventaja, pero Arizmendi ha saltado a por él, dándole alcance y superándolo para llegar en cabeza al tramo final.

Es el tercer triunfo en la carrera para Imanol Arizmendi que, además de en 2025, se impuso también en 2022. En esta ocasión ha necesitado 5.19.44 horas para completar el recorrido que pasa por los míticos puertos del Tour de Francia. En total han sido 11.500 los cicloturistas que han recorrido el Pirineo en esta mañana de sábado desafiando al calor.

Mientras, en la hermana pequeña, la Treparriscos, con 85 kilómetros de un recorrido que este año se ha realizado a la inversa, el más rápido ha sido Gamix Ormazabal, con un tiempo de 2.20.08, seguido por Iker Beristain, con 2.20.28 e Iñigo Ormazabal con 2.20.30 para completar el podio. La ciclista más rápida ha sido Ramona Gabriel, que ha entrado en meta unos veinte minutos después que el primero.