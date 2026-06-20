Tercera RFEF
El CD Cuarte empata ante el Badajoz y se despide del ascenso a Segunda RFEF
Los aragoneses igualaron la eliminatoria a los 7 minutos, pero encajaron el empate y no pudieron marcarle a un Badajoz con un jugador menos
Cruel final de temporada para el CD Cuarte, que se queda sin el soñado ascenso a Segunda Federación tras empatar ayer en el partido de vuelta de la última eliminatoria del playoff. El equipo aragonés, que perdió en Extremadura por 2-1, necesitaba una victoria para subir o al menos forzar la prórroga.
Tan solo 7 minutos le costó al conjunto aragonés igualar la eliminatoria. Un gol tempranero de Iván Vera puso el 1-0 para la alegría de los locales, que dominaron en los primeros minutos. El Cuarte siguió intentándolo durante toda la primera parte, siempre con la amenaza presente de un conjunto extremeño muy rocoso y peligroso en ataque.
El partido se fue al descanso con una ventaja mínima para los de Javi Álamo en un duelo muy igualado que abocaba al tiempo extra. Sin embargo, a los 15 minutos de la reanudación, un golazo de José Manuel Bermu ante el que nada pudo hacer el meta Pablo Hernández echó por tierra el trabajo de la primera hora del encuentro.
En el minuto 66, una roja a Gustavo Quezada tras una dura entrada con la plancha abría de nuevo la puerta a creer en la remontada. Aun así, pese a instalarse en área rival, los aragoneses no consiguieron anotar un gol a un Badajoz que se encerró con un jugador menos.
Los de Javi Álamo, tras una campaña prácticamente impecable, se han quedado a las puertas de acceder a la cuarta categoría del fútbol nacional habiendo perdido tan solo dos partidos en todo el curso y ninguno en la fase regular de la Liga.
- Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
- La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor