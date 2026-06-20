El CD Cuarte empata ante el Badajoz y se despide del ascenso a Segunda RFEF

Cruel final de temporada para el CD Cuarte, que se queda sin el soñado ascenso a Segunda Federación tras empatar ayer en el partido de vuelta de la última eliminatoria del playoff. El equipo aragonés, que perdió en Extremadura por 2-1, necesitaba una victoria para subir o al menos forzar la prórroga.

Tan solo 7 minutos le costó al conjunto aragonés igualar la eliminatoria. Un gol tempranero de Iván Vera puso el 1-0 para la alegría de los locales, que dominaron en los primeros minutos. El Cuarte siguió intentándolo durante toda la primera parte, siempre con la amenaza presente de un conjunto extremeño muy rocoso y peligroso en ataque.

El partido se fue al descanso con una ventaja mínima para los de Javi Álamo en un duelo muy igualado que abocaba al tiempo extra. Sin embargo, a los 15 minutos de la reanudación, un golazo de José Manuel Bermu ante el que nada pudo hacer el meta Pablo Hernández echó por tierra el trabajo de la primera hora del encuentro.

En el minuto 66, una roja a Gustavo Quezada tras una dura entrada con la plancha abría de nuevo la puerta a creer en la remontada. Aun así, pese a instalarse en área rival, los aragoneses no consiguieron anotar un gol a un Badajoz que se encerró con un jugador menos.

Los de Javi Álamo, tras una campaña prácticamente impecable, se han quedado a las puertas de acceder a la cuarta categoría del fútbol nacional habiendo perdido tan solo dos partidos en todo el curso y ninguno en la fase regular de la Liga.