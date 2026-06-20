El Valencia empata la eliminatoria barriendo al Barça de la pista

La final de la Liga Endesa consta ahora de tres partidos con ventaja de campo para el Barça con los dos próximos partidos en el Palau Blaugrana (lunes y miércoles a las 20 horas) y el último en el Roig Arena. Ahí radica el valor de la primera victoria que logró el Barça (112-113) y que fue igualada por el Valencia en el segundo pulso.

La reacción naranja era tan esperada como demoledora se plasmó en el marcador. La paliza fue de consideración, aunque con efectos limitados. El Valencia barrió con fuerza al Barça, hasta el punto de superar los 30 puntos de ventaja y de echar a Kevin Punter del partido, crispado e impotente con los dos puntos cuando fue expulsado por el árbitro Emilio Pérez Pizarro. Will Clyburn tenía dos en plena ventolera valencianista.

Brancou Badio intenta frenar a Kevin Punter durante el segundo partido. / Miguel Ángel Polo / EFE

Reaparece Satoransky

El cuadro de Pedro Martínez volvió a superar la centena de puntos, pero el Barça ni se acercó al registro que le permitió vencer en el primer encuentro. Le faltaron varias decenas. Apenas tres triples anotó en toda la noche, por 11 los valencianos. Sólo Nicolás Laprovittola se mantuvo en pie ondeando la bandera azulgrana, aunque no anotó en la segunda mitad, cuando se consumó el vapuleo.

El Barça recuperó a Tomas Satoransky, algo más aliviado de los dolores dorsales que le están atormentando toda la temporada. Entró al minuto y medio a la pista por una torcedura de tobillo de Juani Marcos y le tocó sufrir persiguiendo al escurridizo Jean Montero, que abrió el marcador. Laprovittola le tomó el relevo pronto. Marcos intentó volver y duró un ataque.

Espantoso inicio, peor final

No tanto por el cansancio como por el espantoso inicio del equipo. Se pasó el Barça 5.30 minutos sin anotar y con su 0 de 8 en el tiro asistió al 11-0 que le endosó el Valencia de bienvenida. Jan Vesely taponó la sangría con cuatro puntos, y con cinco de Laprovittola y otros dos de Parra se llegó al primer parón con el 26-11. Lo peor estaba por venir. El final fue deplorable.

El marcador apenas difería del encuentro inicial (25-13) y no era motivo para alarmarse teniendo en el recuerdo la victoria del jueves. Las sensaciones eran peores porque la agresiva defensa naranja persistió más tiempo y el Barça no coleccionó puntos con la misma celeridad. Pero tampoco el resultado del descanso era para inquietarse (47-38) porque la diferencia había menguado a la mitad.

El recorte se produjo durante la ausencia de Montero, certificando, innecesariamente, que es el hombre clave del Valencia. Martínez le mandó descansar con el 35-22 y le devolvió a la pista con el 37-31. Con cuatro puntos amplió de nuevo la renta en el fantástico duelo que mantuvo con Laprovittola, el máximo anotador hasta entonces (14) de ambos equipos. Ahí se quedó el argentino; 19 sumó el dominicano.

Vital estaba siendo el argentino, en la línea de todo el play-off, fresco de físico con la inactividad acumulada de media temporada. Punter llevaba dos puntos y Clyburn ninguno, erráticos ambos en la penosa estadística desde el triple: 2 (Laprovittola y Parra) de 15. Los estadounidenses eran los objetivos a neutralizar para que el Barça no repitiera su rendimiento ofensivo.

Xavi Pascual protesta airado una decisión arbitral. / Miguel Ángel Polo / EFE

Zurra al Barça

Repetidas las consignas, el Valencia emergió de la caseta con un 10-2 para colocar el 55-40. El tiempo muerto de Pascual no detuvo la deriva del desangelado transitar de su equipo, al que le costaba horrores sumar puntos en ataques estáticos. Clyburn abrió su cuenta y fue una anécdota porque el Valencia anotaba sin parar. Hasta Omori Moore, el último en aparecer, enchufaba dos triples sin fallo. Sin defensa alguna de los azulgranas, tan laxa que daba a entender que tiraba el partido ya en el tercer cuarto (30-14).

Noticias relacionadas

El 74-52 establecía por anticipado el empate en la eliminatoria y el resultado final no tenía más incidencia que el de arreglar las estadísticas personales. Así lo entendieron los dos entrenadores, mientras los jugadores en pista trataban de entretener a la hinchada que llenó el pabellón zurrando al Barça todo lo que pudieron.