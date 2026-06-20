El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones

El Real Madrid continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes. Tras las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries (este último aún pendiente de confirmación oficial), el conjunto blanco, liderado por Florentino Pérez, mantiene entre ceja y ceja la llegada de una auténtica estrella mundial.

En este contexto, durante la pasada campaña electoral, Florentino Pérez anunció en el programa 'Horizonte', de Iker Jiménez, que el Real Madrid presentaría una oferta récord de al menos 150 millones de euros por un "galáctico total" procedente de un club participante en la Champions League. Días después, el club cumplió su promesa de manera oficial.

La entidad madridista emitió un comunicado en el que confirmaba una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Sin embargo, el conjunto rojiblanco rechazó la propuesta de inmediato y remitió al Real Madrid a la cláusula de rescisión del delantero argentino, fijada en unos 500 millones de euros. La operación sirvió para materializar la promesa realizada por Florentino, aunque desde el principio parecía improbable que el Atlético aceptara negociar con su eterno rival.

Desde que se conoció la intención del Real Madrid, comenzaron a sonar nombres como Vitinha, João Neves o el propio Julián Álvarez. No obstante, según diversos medios madrileños, el interés por el delantero argentino formaba parte de una estrategia para avanzar hacia el verdadero objetivo prioritario del presidente blanco: Michael Olise.

La puja podría alcanzar los 220 millones

Olise, actualmente en las filas del Bayern de Múnich, se ha consolidado como uno de los extremos más determinantes del fútbol europeo. Según informa Marca, el Real Madrid estaría dispuesto a incrementar de forma considerable su oferta para hacerse con sus servicios. El límite fijado internamente rondaría los 220 millones de euros, una cifra que se acercaría al récord histórico del traspaso de Neymar al PSG por 222 millones en 2017 y que convertiría a Olise en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol.

Olise sentenció la eliminatoria ante el Madrid / @footballontnt

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, cuando inició el rumor, no tardó en responder a las especulaciones: "Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, algo que no ha ocurrido hasta ahora, puede ahorrarse la molestia".

Pese a la firme postura inicial del club bávaro, algunos medios alemanes, como Sky Sports Alemania, apuntan que una propuesta superior a los 200 millones de euros podría hacer que el Bayern reconsiderara su posición.

Borra su 'historia' con el Bayern

En los últimos días, algunos aficionados han alimentado las especulaciones al observar que Michael Olise ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Sin embargo, el historial de su actividad en redes sociales muestra que no se trata de un comportamiento inusual. El extremo francés ya realizó movimientos similares al término de otras temporadas, como en 2023 durante su etapa en el Crystal Palace, coincidiendo con su renovación contractual.

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Con margen económico tras su reelección, Florentino Pérez parece dispuesto a apostar fuerte por su gran sueño galáctico. El Bayern mantiene una postura inflexible por el momento, pero en el fútbol moderno una oferta cercana a los 220 millones de euros puede poner a prueba cualquier resistencia.