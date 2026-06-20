La UD Amistad celebra su 50 aniversario con una gran fiesta de final de temporada

La Unión Deportiva Amistad ha celebrado durante este sábado el 50 aniversario de su fundación en 1975 con una fiesta de fin de curso que ha reunido deporte, comunión y mucha diversión en sus instalaciones. El club conmemora así haber competido durante medio centenar de temporadas. Actualmente, la UD Amistad desarrolla su actividad en el campo de fútbol San Pantaleón, en el barrio zaragozano de Juslibol.

La UD Amistad celebra su 50 aniversario. / Laura Trives / EPA

El Real Zaragoza diseñó el club como un espacio de cantera y formación de jóvenes jugadores. La entidad fue fundada en 1939 como Racing Club San José, pasando posteriormente por varias denominaciones: Club Deportivo San José, entre 1941 y 1948. Y, finalmente, en 1948 pasó a llamarse Unión Deportiva Amistad, aunque fue disuelto en 1964. Así, los orígenes de la UD Amistad actual se remontan al 1 de septiembre de 1975.

El principal promotor de este cambio fue Ángel Madorrán Sáenz, quien, además, presidió el club hasta 1980. A Madorrán le han sucedido en el cargo, en orden: Alberto Fernández Irazola (1980-1986), Fernando Serrato Remacha (1986-1987), Mariano Ballester (1987-1988), Rafael Soriano (1988-1992), Javier Martínez Monterde (1992-1997), Pablo Muñoz Gil (1997-1999), Emilio Ostariz Asensio (1999-2002), Ángel Hervás Hernández (2003-actualidad).

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La UD Amistad puede presumir de contar con un amplio y exitoso palmarés deportivo, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e incluso internacional, algo que le ha permitido dejar una excelente imagen de Zaragoza y, en consecuencia, de Aragón. En estos 50 años, su evolución ha sido notoria habiendo conseguido más de 70 campeonatos de Liga en diversas categorías, sobre todo, en Alevines y Benjamines, más de 30 campeonatos de Copa, y 4 Copas de Aragón. Uno de sus embajadores es el futbolista, exjugador del Real Zaragoza, Ander Herrera.