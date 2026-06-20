El Wanapix pierde en Murcia ante el Zambú Pinatar y habrá tercer partido por el ascenso a Primera División

El Wanapix ha perdido este sábado en Murcia ante el Zambú Pinatar (2-1) en el segundo partido de la última eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División. Los aragoneses reciben un duro golpe cuando más cerca estaban de lograr el ansiado regreso a la categoría de oro y tendrán que esperar una semana más para conocer el desenlace de la fase de promoción.

El primer acercamiento fue de Adrián Ortego, que lo intentó desde la frontal buscando adelantar al Wanapix, pero el disparo se marchó por encima del travesaño. Tras un largo intercambio de ocasiones entre ambos equipos, Juanpi firmó la primera ocasión clara del Pinatar, pero Iván Bernad salió con decisión y cortó la acción para proteger la portería de Wanapix. En el minuto 16, los visitantes cometían la tercera falta acumulativa en solo 3 minutos.

Tras un tiempo muerto solicitado por el técnico del conjunto murciano a falta de 3 minutos para el descanso, una primera parte marcada por la igualdad entre ambos equipos se cerró sin goles. A la reanudación le siguió una buena jugada del Pinatar, primero en golpear, pero que se marchó fuera. Menos suerte tuvo el Wanapix en la jugada siguiente, que sí acabó en gol del Pinatar, por medio de Fernando Cobarro, para abrir el marcador en el minuto 24.

Los de Jorge Palos respondieron con varios acercamientos que terminaron finalmente con el tanto de Adrián Ortego en el 27 para poner el 1-1. Tras el gol, una acción tensa entre Juanchi, del Wanapix, y Jorge Espín, de los locales, se saldó con una tarjeta amarilla para cada uno. En el 34, la quinta falta acumulativa para el Wanapix lo dejaba a solo una más de recibir un lanzamiento desde los 10 metros.

Así, en el momento de mayor igualdad del encuentro en el pabellón Príncipe de Asturias, el Zambú Pinatar volvía a ponerse por delante con otro tanto de Cobarro, a solo 4 minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. El conjunto aragonés se volcó en ataque para evitar el tercer partido y, tras una gran ocasión, un gol de Espín para el Pinatar amplió la ventaja y dejó al Wanapix con muy pocas opciones de llevarse el enfrentamiento.

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Durante los 2 minutos de choque que restaban, los zaragozanos lo intentaron con ganas, con la esperanza de poder al menos forzar la prórroga. De esta forma, en los instantes finales encajaron el cuarto, que cerró el marcador. El Wanapix tendrá que buscar la victoria el próximo viernes en el tercer y último partido en casa, aunque no en su escenario habitual, ya que se disputará en el Príncipe Felipe.