La IV Jornada Solidaria de Pádel de Aspace Zaragoza recauda 7.425 euros para seguir mejorando el recreo del Colegio de Educación Especial San Germán

La solidaridad volvió a ganar todos los partidos en la IV Jornada Solidaria de Pádel de Fundación Aspace Zaragoza. La cita, celebrada este pasado sábado en Pádel Plaza bajo el lema “Jugamos para que todo el mundo juegue”, reunió a 150 participantes y permitió recaudar 7.425 euros que se destinarán íntegramente a la segunda fase de mejora de la zona recreativa del Colegio de Educación Especial San Germán.

Durante toda la mañana, jugadores y jugadoras de diferentes niveles, empresas colaboradoras, voluntariado, familias, profesionales y amistades de la entidad compartieron una jornada deportiva y solidaria. La mañana contó además con la presencia de Marian Orós, consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, que quiso acompañar a la entidad en esta cita solidaria, así como de Jorge García Cabanes, responsable de Voluntariado de CaixaBank en Aragón, entidad colaboradora de la iniciativa a través de Voluntariado CaixaBank.

La pista más inclusiva

Uno de los momentos más especiales de la jornada se vivió en la pista de Aspace Zaragoza, donde alumnado del Colegio San Germán, personas del Centro de Día y Residencia, profesionales y numerosos amigos y amigas de la entidad compartieron momentos especialmente divertidos y llenos de complicidad.

"El mejor momento ha sido la pista de los chicos. Todo el mundo se vuelca: voluntarios, jugadores y participantes. Este año incluso se ha apuntado gente que nunca había cogido una pala. Aquí no hay límites. Cualquiera puede jugar por ellos y para ellos, para conseguir esa segunda fase del recreo de los peques", destacó Cristina Parrot, coordinadora del Centro de Día e impulsora de la iniciativa.

Y también el gerente de Fundación Aspace Zaragoza, Pablo Escanero, realizó un balance muy positivo de la jornada. "Estamos muy contentos. Hemos llegado a la cifra de 150 participantes, 150 amigos y amigas que han querido acompañarnos. Lo importante es compartir una jornada agradable y que todo lo recaudado vaya destinado a adecuar la zona recreativa de nuestro querido Colegio San Germán. Hoy se han marcado muchos tantos para el cole", señaló.

Escanero quiso agradecer además el respaldo recibido por parte de participantes, patrocinadores y colaboradores. "Gracias a todas las personas que han querido colaborar, ya sea aportando regalos para los sorteos, materiales para los welcome packs o cualquier otro tipo de ayuda. Gracias a todos ellos esta jornada es posible y se convierte en una realidad".

Tras el éxito de esta cuarta edición y el ambiente vivido durante toda la jornada, Fundación Aspace Zaragoza ya piensa en una quinta edición que permita seguir sumando apoyos, solidaridad e inclusión a través del deporte.

Esta edición ha contado con la colaboración altruista de Pádel Plaza y el respaldo de varias empresas y entidades colaboradoras, como Voluntariado Caixabank, Impergotten, Autoreparaciones Cortés, Bar el Forón, Inspira Eventos Zgz, Pick Technology, Paravivir Inmobiliaria, Asilion Travels y NAES PCI.

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La fundación Aspace Zaragoza es un referente en la atención integral de personas con parálisis cerebral y patologías afines. La entidad abandera numerosos proyectos innovadores en atención educativa, rehabilitadora, ocupacional y basal, promoviendo la autonomía personal y la inclusión social de las personas usuarias y sus familias. La red de centros y servicios de la fundación cuenta con el Colegio de Educación Especial San Germán, Centro de día para adultos, Residencia y Unidades de convivencia.