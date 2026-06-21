El mapa de calor del fútbol aragonés: estos son los equipos que militarán la próxima temporada en cada categoría
Tres clubs tienen plaza en Primera RFEF y cinco en Segunda RFEF, con la presencia de la SD Tarazona en el aire
Una vez acabada la temporada para todos los equipos aragoneses, con lo deportivo resuelto y algunas cuestiones administrativas todavía coleando, queda por analizar la presencia de los clubs de la región en el listado de categorías del fútbol español. Un mapa de calor que es rojo hacia el centro para la Comunidad Autónoma y muy frío, helado, en la parte alta.
En este sentido, Aragón será, junto a Murcia y La Rioja, una de las únicas regiones que no tendrán representación el próximo curso ni en Primera ni en Segunda División. Los descensos simultáneos del Real Zaragoza y la SD Huesca dejan desamparada una militancia en el fútbol profesional que ha durado cerca de 80 años.
Así, el Zaragoza y el Huesca acompañarán al CD Teruel en Primera Federación con una concurrencia de las tres capitales de provincia en la misma categoría por primera vez en la historia. No será, sin embargo, la región con mayor presencia en la Liga de Bronce ante otras como Galicia (Deportivo Fabril, UD Ourense, Pontevedra, Lugo y Racing de Ferrol) y Castilla y León (Unionistas, Zamora, SD Ponferradina, Cultural Leonesa y Mirandés), ambas con 5 equipos.
Con 4 clubs aparecen Andalucía (Real Jaén, Antequera, Algeciras y Juventud de Torremolinos), País Vasco (Real Unión, Barakaldo, Arenas de Getxo y Athletic B), Extremadura (CD Extremadura, CD Coria, Mérida y Cacereño) y Madrid (Rayo Majadahonda, Alcorcón, Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B). Mientras que con 3 están Cataluña (Sant Andreu, Nástic de Tarragona y Europa), Murcia (Cartagena, Real Murcia y Águilas) y la propia Aragón. Menos representada estará la Comunidad Valenciana (Hércules y Villarreal B) con 2 conjuntos. Por último, con un solo equipo están La Rioja (UD Logroñés), Asturias (Real Avilés) y las Islas Baleares (Ibiza).
Cinco equipos en Segunda RFEF
Al igual que en la recién acabada campaña, la región volverá a contar con 5 clubs militando en Segunda Federación, aunque uno de ellos podría perder su plaza en solo nueve días. La SD Ejea y Deportivo Aragón, que no pudieron salvarse, abandonaron la categoría, algo que hubiera querido hacer el Utebo a través del playoff, pero no pudo y se mantiene un año más.
A los uteberos les acompañarán gracias a la permanencia obtenida el CD Ebro y la UD Barbastro. A estos 3 se unirá el Calamocha con un ascenso directo desde Tercera RFEF en la última jornada de Liga frenética. El Cuarte, después de firmar un brillante curso, soñaba con sumarse al cuadro turolense a través del playoff y, tras pasar las dos rondas autonómicas, cayó este sábado en la última eliminatoria ante el Badajoz.
Más incierta es la situación de la SD Tarazona que, a día de hoy, también cuenta con sitio entre los 100 equipos de Segunda RFEF. Los de Juanma Barrero bajaron de Primera Federación en la última jornada tras una campaña marcada por la noticia de los impagos a jugadores y técnicos. El club turiasonense tiene hasta el próximo 30 de junio a las 12.00 del mediodía para abonar la deuda pendiente al completo. De no hacerlo, sufrirá un descenso administrativo que lo abocará seguro a jugar en Tercera RFEF, si tiene capacidad para impulsar el proyecto.
Tercera RFEF
En la quinta categoría, la primera de ámbito regional, el Grupo 17, el aragonés, acogerá como descendidos al Deportivo Aragón y la SD Ejea; obtuvieron la permanencia Huesca B, Binéfar, La Almunia, Almudévar, Tamarite, Andorra, Illueca, Robres, y Belchite; y, tras disputar el playoff y caer eliminados en las diferentes rondas, también se mantienen Caspe, Illueca, Atlético Monzón y CD Cuarte.
A estos se sumarán 3 equipos ascendidos desde Regional Preferente, todos ellos de forma directa al no haber fase de promoción. Tanto el Fraga, en el Grupo 1, como el Brea, en el 2, ganaron la Liga. Mientras que el Internacional Huesca también consiguió subir al ser el mejor segundo clasificado. Por su parte, perdieron la categoría el Casetas, el Utrillas y el Zuera, a los que, tras la eliminación de los de Javi Álamo ante el Badajoz, se unirá también el Cariñena como cuarto descendido.
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