Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
Begoña Robles, madre de Marta García, falleció en La Granja tras el final del partido
El Wanapix Aldelís Intersala 10 vivió un ascenso empañado por el trágico suceso que ocurrió poco después del encuentro. Begoña Robles, secretaria del club y madre de la capitana Marta García, falleció de forma repentina a la conclusión del encuentro y las causas todavía no se saben.
Tras lograr el ascenso a Primera División, cuando las jugadoras se disponían a celebrar el hito en un corro, una jugadora se dio cuenta de que se había desvanecido y pidió rápidamente las asistencias, tanto a los socorristas de La Granja como primer auxilio como a los servicios de emergencia, que se personaron en el pabellón, lo mismo que la Policía, que trató de desalojar el recinto ante la expectación que había generado el suceso y la dificultad de los médicos para trabajar.
Sin embargo, pese a los intentos durante alrededor de 50 minutos, no se le pudo reanimar y terminó falleciendo sobre la pista del pabellón de La Granja hasta que, casi a las 18.00 horas, se levantó el cuerpo. Tanto Marta García, como Carlos, su marido, fueron atendidos por la antigua psicóloga del club, que estuvo en el pabellón viviendo el partido del ascenso y quería apoyar al equipo en un día tan importante.
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