Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Natalia ChuecaReal ZaragozaInditex ZaragozaBar BerlínDDPRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

El Wanapix Aldelís asciende a Primera tras ganar al Marín en un partido empañado por la muerte de Begoña, la madre de Marta García

Dos goles de Marina y otro en propia tras un tiro también suyo valieron el regreso a la máxima categoría en un duelo muy igualado

Marina celebra uno de los goles del Wanapix Aldelís frente al Marín.

Marina celebra uno de los goles del Wanapix Aldelís frente al Marín. / Intersala10

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. B. L.

Zaragoza

El Wanapix Aldelís Intersala10 regresó a Primera División, aunque quedó totalmente empañado por la muerte de Begoña Gómez, secretaria del club y madre de la capitana Marta García, en la celebración.

En lo deportivo, bajo un calor sofocante en La Granja y con las gradas totalmente llenas (incluso se tuvo que quedar gente fuera), el conjunto dirigido por Nano Modrego logró el regreso a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional tras cuatro temporadas fuera de ella, desde el descenso de la campaña 21-22.

El Wanapix Aldelís fue el primero en buscar el gol y, en menos de un minuto, tuvo hasta tres llegadas para adelantarse en el marcador, pero apareció Yuria. Respondió con rapidez el Marín, aunque María también se mostró segura bajo la portería maña. El duelo se mantuvo igualado, pero las gallegas, por medio de Bibi, se adelantaron al aprovechar un balón en el segundo palo. El Wanapix Aldelís quería la posesión y Marina quería ganar. La dorsal 22 logró el empate con un disparo de media vuelta que entró pegado al palo en una acción de pívot.

La alegría local duró poco. El Marín, de nuevo por medio de Bibi, volvió a golpear al aprovechar un rechace tras una parada de María. La grada no se vino abajo y apoyó a las mañas en todo momento. Una vez más apareció Marina. En un contragolpe perfectamente coordinado, Yaiza encontró a Marina en el segundo palo y esta no falló de tacón. Quedaba un minuto para el descanso y el Wanapix Aldelís quería aprovecharlo. En una acción iniciada con un saque de banda de Marina, el balón golpeó en el palo y rebotó en Yuria, desatando la locura en la grada y poniendo por delante a las mañas al borde del descanso.

La segunda parte comenzó con el Marín buscando el gol del empate. Paola lo intentó, pero su disparo se marchó fuera. Con el paso de los minutos, el encuentro se igualó y el Wanapix Aldelís empezó a generar peligro, aunque sin acierto. Las visitantes fueron acumulando ocasiones, pero la más clara fue para Marta Ibáñez, que en un contragolpe estrelló el balón en el palo y estuvo cerca de sentenciar el partido.

Noticias relacionadas

A falta de dos minutos para el final, Marín lo intentó con portera-jugadora, pero el Wanapix Aldelís no cedió. Nere, tras robar un balón en su propia pista, probó suerte, aunque el balón volvió a estrellarse en el palo. En el contragolpe posterior, Marín tuvo una última oportunidad, pero entre María y Marta Ibáñez evitaron el gol y dejaron la victoria y el ascenso en tierras mañas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
  2. Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
  3. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  4. Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra
  5. La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
  6. El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI
  7. El Sabadell asciende y el fichaje del meta Diego Fuoli se complica hasta casi lo imposible: habría 'Plan B' para el arco
  8. La crecida del río Mesa aísla a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza)

El Wanapix Aldelís asciende a Primera tras ganar al Marín en un partido empañado por la muerte de Begoña, la madre de Marta García

El Wanapix Aldelís asciende a Primera tras ganar al Marín en un partido empañado por la muerte de Begoña, la madre de Marta García

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

Diego Fuoli se disculpa por su celebración del ascenso del Sabadell. "Me pareció una gracieta sin maldad"

Diego Fuoli se disculpa por su celebración del ascenso del Sabadell. "Me pareció una gracieta sin maldad"

El exjugador del Casademont Zaragoza Bojan Dubljevic, protagonista en la final del Valencia Basket

El exjugador del Casademont Zaragoza Bojan Dubljevic, protagonista en la final del Valencia Basket

Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso

Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso

VÍDEO | Bojan Dubljevic en las finales ACB

Multas de 1.500 euros por agredir a dos policías a la salida de la Sala Z

Multas de 1.500 euros por agredir a dos policías a la salida de la Sala Z

La Asociación Aragonesa de Escritores pone el foco en la historia en su congreso anual

La Asociación Aragonesa de Escritores pone el foco en la historia en su congreso anual
Tracking Pixel Contents