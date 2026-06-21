El Wanapix Aldelís asciende a Primera tras ganar al Marín en un partido empañado por la muerte de Begoña, la madre de Marta García

El Wanapix Aldelís Intersala10 regresó a Primera División, aunque quedó totalmente empañado por la muerte de Begoña Gómez, secretaria del club y madre de la capitana Marta García, en la celebración.

En lo deportivo, bajo un calor sofocante en La Granja y con las gradas totalmente llenas (incluso se tuvo que quedar gente fuera), el conjunto dirigido por Nano Modrego logró el regreso a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional tras cuatro temporadas fuera de ella, desde el descenso de la campaña 21-22.

El Wanapix Aldelís fue el primero en buscar el gol y, en menos de un minuto, tuvo hasta tres llegadas para adelantarse en el marcador, pero apareció Yuria. Respondió con rapidez el Marín, aunque María también se mostró segura bajo la portería maña. El duelo se mantuvo igualado, pero las gallegas, por medio de Bibi, se adelantaron al aprovechar un balón en el segundo palo. El Wanapix Aldelís quería la posesión y Marina quería ganar. La dorsal 22 logró el empate con un disparo de media vuelta que entró pegado al palo en una acción de pívot.

La alegría local duró poco. El Marín, de nuevo por medio de Bibi, volvió a golpear al aprovechar un rechace tras una parada de María. La grada no se vino abajo y apoyó a las mañas en todo momento. Una vez más apareció Marina. En un contragolpe perfectamente coordinado, Yaiza encontró a Marina en el segundo palo y esta no falló de tacón. Quedaba un minuto para el descanso y el Wanapix Aldelís quería aprovecharlo. En una acción iniciada con un saque de banda de Marina, el balón golpeó en el palo y rebotó en Yuria, desatando la locura en la grada y poniendo por delante a las mañas al borde del descanso.

La segunda parte comenzó con el Marín buscando el gol del empate. Paola lo intentó, pero su disparo se marchó fuera. Con el paso de los minutos, el encuentro se igualó y el Wanapix Aldelís empezó a generar peligro, aunque sin acierto. Las visitantes fueron acumulando ocasiones, pero la más clara fue para Marta Ibáñez, que en un contragolpe estrelló el balón en el palo y estuvo cerca de sentenciar el partido.

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A falta de dos minutos para el final, Marín lo intentó con portera-jugadora, pero el Wanapix Aldelís no cedió. Nere, tras robar un balón en su propia pista, probó suerte, aunque el balón volvió a estrellarse en el palo. En el contragolpe posterior, Marín tuvo una última oportunidad, pero entre María y Marta Ibáñez evitaron el gol y dejaron la victoria y el ascenso en tierras mañas.