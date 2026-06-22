Aday Mara será el tercer o cuarto mejor español de la historia en el draft de la NBA tras las leyendas Pau Gasol y Ricky Rubio: estas han sido todas las selecciones en la historia

Aday Mara todavía es una promesa y por ello cuesta entender su dimensión todavía. El zaragozano ya es histórico tras ganar la NCAA y en la madrugada de este martes a miércoles se convertirá en el primer jugador aragonés en jugar en la NBA cuando sea elegido en el draft.

El zaragozano está llamado a marcar una era en el baloncesto español y ser uno de los líderes de la nueva generación de jugadores junto a Hugo González, Santi Aldama o Sergio de Larrea y su posición en el draft de la NBA dará muy buena cuenta de las expectativas que están puestas en él.

Desde la primera selección de un español, que fue Fernando Martín en 1985, un total de 24 jugadores nacionales han sido elegidos en el draft de la mejor Liga del mundo y Aday Mara, según las predicciones de expertos y lo que han ido indagando los periodistas, apunta a ser el tercer o cuarto español de esta lista histórica.

Salvo sorpresa mayúscula, ya que los primeros puestos están bastante definidos, Aday Mara será elegido entre el puesto 6 y el 15, con mayor probabilidad entre el 8 y el 13. Estaría, por tanto, seguro por detrás de dos leyendas absolutas de España, que son Pau Gasol, el mejor jugador de la historia del país, y de Ricky Rubio, el niño maravilla y otro baloncestista de los que marcaron una época. Uno, doble campeón de la NBA. El otro, por ejemplo, entre otros muchos logros, MVP del Mundial. En esta Liga está Aday Mara.

Pau Gasol fue elegido en 2001 en el puesto 3 por Atlanta Hawks, pero fue traspasado a Memphis Grizzlies esa misma noche. Ricky fue escogido en el 5 por Minnesota Timberwolves en 2009. Dependiendo de dónde sea elegido Aday Mara será superado o no por Fran Vázquez, pívot ex del Casademont Zaragoza, que fue seleccionado en 2005 por Orlando Magic en el puesto 11, pero el gallego jamás dio el salto a la NBA.

Pau Gasol se saluda con David Stern con la gorra de los Atlanta Hawks, instantes antes de ser traspasado a los Memphis Grizzlies, en el 2001. / NBA

Lo mismo, salvo sorpresa, ya que será el primer pívot puro en ser elegido, Aday Mara no caerá del puesto 15, que fue donde fue seleccionado Juancho Hernangómez en 2016 por Denver Nuggets.

Luego habrá que ver hasta dónde le lleva su carrera, pero de primeras va a salir elegido por delante de muchos jugadores que están haciendo o han hecho carrera en la NBA. Víctor Claver fue elegido en el puesto 22 por Portland, Mirotic en el 23, igual que Usman Garuba, Raül López en el 24 como Rudy Fernández y Serge Ibaka, Sergio Rodríguez lo hizo en el 27, Hugo González en el 28 y Santi Aldama en el 30. Estos dos últimos son los únicos españoles en la NBA ahora mismo, el primero en Boston Celtics y el segundo en Memphis Grizzlies y ambos jugando y con un rol importante.

Stephen Curry y Ricky Rubio, junto a otros jugadores elegidos en el draft de la NBA del 2009, como James Harden. / NBA

En la segunda ronda fueron elegidos Sergio Llull (34, aunque nunca dio el salto), Willy Hernangómez (35), Juan Núñez (36, aún no ha ido), Fernando Martín (38), Juan Carlos Navarro (39), Marc Gasol (48), Roberto Dueñas (58, nunca fue), Álex Abrines (58), Albert Miralles (60, nunca fue), Daniel Díez (60, no fue) y, el último, fue José Antonio Montero en 1987 en el puesto número 113. Entonces había más rondas y puestos, ahora son 60.

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De toda esta lista hay jugadores que han sido leyendas de España y todos ellos jugadores de mucha calidad e importantes. Una especie de Olimpo en el que Aday Mara estará en lo más alto. Luego habrá que ver su carrera, lesiones, si cae en un equipo que le ayude a crecer y con aspiraciones y cómo se desarrolla en estos años, pero apunta a ser un jugador que marque una época.