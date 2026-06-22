El árbitro aragonés Carlos Muñiz asciende a Primera División tras solo dos campañas en Segunda

El arbitraje aragonés volverá a tener representación la próxima temporada en Primera División, en la máxima categoría, en cuanto a colegiados principales, ya que estos últimos años han estado Jorge Bueno Mateo y Álvaro Granel Peiró como linieres, por ejemplo.

Carlos Muñiz, zaragozano de 30 años, ha ascendido oficialmente a Primera División tras solo dos temporadas en Segunda. Era uno de los colegiados que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) veía con mayor proyección y sus actuaciones lo han corroborado.

Ha dirigido tan solo dos campañas en la categoría de plata y tuvo un partido de alto voltaje para terminar el curso, una última prueba antes de su ascenso, que fue la final del playoff entre el Almería y el Málaga, que solventó con una nota excelente. Expulsó con roja directa a Thalys por una agresión que vio sin necesidad de intervención del VAR y también mostró la roja a Aarón Ochoa en el descuento por una clara doble amarilla.

Carlos Muñiz es un árbitro moderno, que deja jugar, al que no le gusta enseñar demasiadas tarjetas (este año solo ha mostrado 8 rojas en 25 partidos) y que está viviendo una progesión meteórica y en clara línea ascendente. Junto al zaragozano han subido de Segunda a Primera Jon Ander González, Lluís Bestard y Manuel Jesús Orellana.

Pero no es el único ascenso aragonés, ya que el linier Fernando Estela Bravo también es uno de los cuatro ascensos de los jueces de línea, mientras que Samuel Sanz es el primer suplente, por lo que si alguno tuviera que renunciar ascendería él.

Sin embargo, el arbitraje aragonés pierde a Alonso de Ena de la categoría de plata tras un curso complicado. Ha descendido junto a Miguel González, Álvaro Moreno y Sergiu Claudiu Muresan.

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En Liga F, causa baja en la categoría Andrea Fírvida, mientras que continúa Paola Cebollada, colegiada nacida en Alicante pero adscrita al Comité Aragonés que lleva ininterrumpidamente en la máxima categoría femenina desde el 2017.