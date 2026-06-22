Casademont Zaragoza, galardonado como mejor equipo

Un equipo con nombre propio. Casademont Zaragoza, sin apellidos ni añadidos, se ha hecho un hueco en la élite del baloncesto nacional y europeo. Por todo ello, esta tarde ha sido reconocido como el mejor equipo femenino en la Gala de Premios Mujer y Deporte, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. Las rojillas se impusieron a los otros tres clubes nominados: la Selección Aragonesa de Snowrunnig, el Esneca Fraga y el Alcampo Scorpio-71.

La temporada 2025-26 se ha saldado con un bronce en la Euroleague Women, una Supercopa de España y un subcampeonato en la Liga Endesa frente al todo poderoso Valencia Basket y al que llegó después de ser campeonas de la fase regular. Las finales solo se pierden si se juegan y su participación continua en las mismas convierte a este equipo en protagonista dentro de la historia del deporte aragonés.

En 2020, Basket Zaragoza formó su primer equipo femenino. Recogió la experiencia del Stadium Casablanca para introducir en la estructura de Casademont Zaragoza el baloncesto femenino de élite y evitar así la desaparición de este deporte en Zaragoza. En tan solo dos años, el proyecto se consolidó y de la mano de Carlos Cantero consiguieron entrar en el playoff de la Liga Endesa y disputar la fase final de la Copa de la Reina.

Desde entonces han estado siempre en lo más alto de todas las competiciones en las que han participado. En 2023, se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina en el Pabellón Príncipe Felipe, frente al histórico Perfumerías Avenida. Ese mismo año comenzó su singladura por la Eurocup Woman. De ahí, la temporada siguiente disputaron de nuevo la final de la Copa de la Reina, que perdieron ante Valencia Basket, quedaron subcampeonas de la Supercopa de España y alcanzaron los cuartos de final de la máxima competición continental. En 2025, quedaron subcampeonas de Liga Endesa.

La temporada 2025-26 comenzó con el triunfo en la Supercopa de España, de nuevo disputando la final al Valencia Basket. El 15 de abril hicieron historia disputando la semifinal de la Final Six de la Euroleague Woman contra el Galatasaray turco -ganador, a la postre, del torneo-, que les venció por 56 a 63. Tras esto, las de Cantero se repusieron y terminaron colgándose un más que merecido bronce contra Uni Girona.

Pero su mejor palmarés es el de la afición. Al finalizar cada encuentro, en el Príncipe Felipe se repite la imagen: decenas de niñas saludan, se hacen fotos y recogen firmas de las jugadoras. Mariona Ortiz, Laia Flores, Merrit Hempe o Nerea Hermosa son referentes y nombres que se repiten por las canchas del baloncesto base en Zaragoza.

Casademont Zaragozía competía esta noche en la categoría de equipo con la Selección Aragonesa de Snowrunning, campeonas nacionales por equipos; Esneca Fraga, campeonas de la WSE Champions League; y Alcampo Scorpio-71, medallistas del campeonato de españa sub’23.

Selección Aragonesa de Snowrunning: el paso firme de las aragonesas sobre la nieve

Selección Snowrunning, campeonas nacionales por equipos. / Servicio especial

Un total de 13 medallas son las que consiguieron las atletas de la Selección Aragonesa de Snowrunning en el pasado campeonato nacional de esta modalidad de trail sobre nieve.

Laura Labarta, Irene Guarc, Marina Albesa y Ana Pilar Heras formaron el cuarteto aragonés que puntuó para lograr el oro por equipos y, por su parte, Laura Labarta se hizo con el bronce en el recorrido del Centro Nórdico Larra-Belagua del Roncal (Navarra). Pero, además, en júnior femenino, Katia Lucas Prado se proclamó campeona de España y Elia Beltrán García fue plata.

Sin duda, un impulso para estas mujeres que ponen la denominación de origen aragonesa en las competiciones nacionales e internacionales.

Esneca Fraga: el mejor hockey sobre patines de Europa se juega en Fraga

Esneca Fraga, campeonas de la WSE Champions League / Servicio especial

El Club Patín Esneca Fraga Femenino en sus escasos cinco años de historia ha conseguido ascender a la OK Liga Iberdrola y codearse con los grandes clubes europeos. En la temporada 2023-24 lograron su primera corona europea ante el equipo ilerdense CP Vila-sana Coop. d’Ivars; el mismo al que este año han apeado en semifinales para alzarse de nuevo campeonas de Europa, con un contundente 4 a 1 frente al Benfica.

Alcampo Scorpio-71: el atletismo femenino aragonés suma talento y medallas

Alcampo Scorpio-71, medallistas del campeonato de españa sub’23. / Servicio especial

En 1971 el Club de Atletismo Scorpio-71 echó a correr en la ciudad de Zaragoza. Más de medio siglo después, por sus pistas han pasado nombres como Ester Lahoz, Isabel Macías, Salma Paralluelo, Luisa Larraga o María José Poves. Y sigue sumando talento femenino.

Recientemente, Ivana Peralta consiguió la medalla de oro en el Campeonato de España sub-23, en la distancia de 200m, y Greta Guerrero fue bronce en 1.500m. En el Campeonato de España de Clubes los podios continuaron: victorias de Sonia Molina en 100m, Ivana Peralta en 400m, Greta Guerrero en 3.000m obstáculos, Natalia Sánchez en lanzamiento de martillo, Enya Carretero en jabalina y en el 4×100; además de cuatro platas y cuatro bronces.