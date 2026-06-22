BALONCESTO
El CBZ tiene nuevo entrenador para la próxima temporada
Eloy Ramírez se hará cargo del equipo aragonés en su segunda campaña en Segunda FEB
El CBZ tiene nuevo entrenador para la próxima temporada. El histórico club zaragozano ha anunciado este lunes a Eloy Ramírez, técnico andaluz con experiencia en la categoría y que tomará las riendas del conjunto aragonés en la que será su segunda temporada en Segunda FEB.
El CBZ comenzó el curso de su debut en la categoría con Victor Rubio como responsable del banquillo, pero a mitad de temporada fue sustituido por Toño Martín, director deportivo de la entidad. Con Martín el conjunto aragonés no solo mantuvo la categoría, sino que acabó disputando el playoff de ascenso en el que cayó contra el Caja87 de Sevilla, equipo que finalmente subió a Primera FEB.
Precisamente el Caja87 fue el último club en el que dirigió Eloy Ramírez, hasta 2025, pero el utrerano también ha estado como ayudante en el Obradoiro, el AEK de Atenas, el Tizona y el Morón, estos en LEB Plata.
"Eloy Ramírez será el nuevo entrenador del CBZ en la temporada 2026-27. Experiencia, desarrollo de jugadores y ambición para una nueva etapa en Segunda FEB. Presentación: miércoles, 11.00 horas, @silkenreinodearagon. Bienvenido a casa", ha escrito el club en sus redes sociales.
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