CCOO denuncia la falta de medidas ante el riesgo por altas temperaturas en la final del Wanapix en el CDM La Granja
El pasado domingo se celebró un partido de fútbol sala, en plena ola de calor y con nivel de alerta 3 (rojo), tras cuyo desarrollo se produjo el fallecimiento de la madre de la capitana y secretaria del equipo, Begoña Robles
El pasado domingo 21 de junio se celebró un partido de fútbol sala en el Centro Deportivo Municipal La Granjan en Zaragoza, en plena ola de calor y con nivel de alerta 3 (rojo), según las previsiones emitidas por AEMET y Meteosalud. Durante el desarrollo del evento, en la grada del pabellón, se produjo el fallecimiento de la madre de la capitana y secretaria del Wanapix Aldelís Inter Sala 10, Begoña Robles, a cuyos familiares traslada el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) su pésame y la solidaridad.
Las condiciones meteorológicas registradas en la jornada situaban a Zaragoza y el Valle del Ebro en un escenario de riesgo extremo por altas temperaturas. La normativa de referencia en materia de prevención en centros de trabajo (RD 486/1997) establece que en espacios cerrados no deben superarse los 27 ºC, circunstancia que, en este caso, no se habría garantizado, ya que el pabellón pudo alcanzar los 39 grados al no estar refrigerado.
Las autoridades sanitarias advierten de que el calor extremo puede afectar a cualquier persona, con especial riesgo en bebés, menores, mujeres gestantes, personas mayores y pacientes con patologías previas como enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes, hipertensión u otras condiciones que agravan la respuesta al calor. En este contexto, se señala que la celebración del encuentro pudo exponer a trabajadores, deportistas y público asistente a un riesgo evitable, al no haberse adoptado medidas preventivas suficientes.
Se reclama al Ayuntamiento de Zaragoza la asunción de responsabilidades en la gestión de estos episodios, así como la implementación de medidas técnicas y organizativas claras. Entre ellas, la obligación de disponer de sistemas de refrigeración en eventos cuando se superen determinados umbrales térmicos, el alquiler de equipos móviles, la reprogramación de actividades en horarios seguros o su traslado a instalaciones adecuadas.
Asimismo, se considera necesario establecer criterios normativos precisos en el reglamento de instalaciones deportivas y en los protocolos municipales de prevención frente a riesgos por calor, como el procedimiento 1607, ante un escenario de eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, intensos y prolongados. La prevención de riesgos laborales y para la ciudadanía debe abordarse de forma rigurosa, planificada y sostenida en el tiempo.
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