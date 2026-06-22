El final más cruel para el CD Cuarte: "El vestuario está roto, lo tuvimos en la mano, pero es así, solo podía subir uno"

Nunca un final de temporada fue tan cruel ni tan injusto para un equipo que hizo tanto sobre el césped para lograr el objetivo. El CD Cuarte empató este sábado ante el Badajoz en el partido de vuelta de la última eliminatoria de la fase de promoción a Segunda RFEF y, tras la derrota por la mínima en el encuentro de ida en Extremadura, los aragoneses dicen adiós al ascenso después de una temporada prácticamente inmejorable. «Es una pena porque nos hemos quedado otra vez a las puertas, pero todo es un aprendizaje y que esto sirva para tener otra experiencia más», valora Javi Álamo, entrenador del Cuarte.

Y es que conforme iban avanzando las jornadas cada vez quedaban menos dudas de que el equipo zaragozano no jugaría del playoff, pero no por falta de competencia, sino porque parecía más que empeñado en no dejar escapar la plaza de ascenso directo. El Cuarte finalizó la fase regular de Liga sin conocer la derrota y, pese a ello, lo hizo perdiendo el liderato en la última jornada. «No sé si eso se habrá visto alguna vez. Sí se habrá visto no perder y subir, pero no hacerlo no sé si se volverá a vivir, y es una pena porque creo que hicimos un año bastante bueno. Es verdad que también Monzón y Calamocha lo hicieron, estuvieron ahí. Al final Calamocha consiguió un punto más y también es merecido», reconoce el míster.

No obstante, pese al mazazo, el equipo aragonés parecía más que preparado para afrontar la fase de promoción como máximo favorito, y así lo demostró superando la fase. «Te da otra oportunidad. La verdad que hicimos un playoff bastante bueno, quitando un poco el partido de casa del Monzón, pero es verdad que íbamos con un 0-2 y yo creo que contra Badajoz hicimos una eliminatoria bastante buena. Allí hicimos un partido enorme, quitando los últimos 10 minutos que nos apretaron. Y el sábado también. Es lo que digo siempre, estoy muy contento y muy orgulloso de los chicos».

Llegada la última ronda ante el campeón extremeño de la fase autonómica, el Cuarte no pudo conseguir un buen resultado en Badajoz pese a cuajar un gran partido. «Estábamos muy cansados, también yo creo que del viaje, de la temporada, y es verdad que piden el cambio varios jugadores, los hago todos y Roberto me lo pide también, porque estaba muerto. Ellos acaban muy bien esos últimos 10 minutos, nos aprietan y consiguen el gol en el 93, una lástima», analiza Álamo, quien confiaba en darle la vuelta en casa: «Yo les dije toda la semana a los chicos que estaba convencido de que íbamos a tener la oportunidad de ascender, porque nosotros en casa somos un equipo muy fiable, competimos muy bien. Es verdad que el gol llegó pronto, luego el equipo siguió compitiendo bien, además de la adversidad, lo difícil que es preparar un partido de este nivel y que en el minuto 4 tengas que cambiar al primer delantero».

El equipo estaba mentalizado de consumar la remontada y, de hecho, el tanto del empate a la eliminatoria llegó a los 7 minutos, pero el Badajoz volvió a igualar el marcador en la segunda mitad. Aun así, el final del choque fue lo opuesto al de la ida: «Aquí fue al revés, los últimos 15 minutos, con uno menos ellos, apretamos, hicimos muchos tiros a puerta y una pena que a ellos el otro día les entró y a nosotros no. Así es el fútbol», comenta Álamo.

Un duro golpe, en especial, para una plantilla que ha rozado el ascenso y lo ha visto esfumarse en cuestión de minutos. «El vestuario está roto. Yo creo que lo tuvimos ahí en la mano, pero es que al final es así, solo podía subir uno, y darle la enhorabuena a Badajoz». No fue el momento del Cuarte, que se quedó a las puertas por segunda vez en tres años. «Está claro que el club está haciendo las cosas muy bien. Hace dos años ya hizo un intento con el objetivo de subir, y ahora ha habido una continuidad. Es verdad que este año me quedé solo con seis chicos, han venido muchos nuevos, pero ya los conocía, y sabía que este equipo iba a competir muy bien».