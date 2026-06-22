La gimnasta oscense, Inés Bergua, gana el premio a Mejor Deportista

Inés Bergua (Huesca, 2004) ha sido la ganadora del Premio a la mejor deportista en la Gala Mujer y Deporte, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN esta tarde en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. El resto de nominadas en esta categoría han sido: la triatleta Marta Pintanel, la nadadora paraolímpica María Delgado y la jugadora de balonmano Danila So.

La gimnasta oscense volvió a liderar al mejor conjunto europeo de gimnasia rítmica, en el campeonato de Vara (Bulgaria), este 2026. La selección española realizó un concurso espectacular, tanto en el ejercicio mixto de aro y mazas como en el de pelota. Ahí, la puntuación acompañó al gran trabajo artístico: un 28.850, la mejor puntuación de la temporada. En total, en esta última participación se colgaron tres oros, ya que vencieron en las competiciones por aparatos y en el global.

Revalidaron de esta manera la triple corona europea de Tallín 2025 y, en el caso de Bergua, añadió tres oros a su abundante palmarés que incluye también una medalla de plata y seis bronces en campeonatos del mundo, dos platas y dos bronces en otros europeos y 25 medallas en Copas del Mundo.

La oscense es una pieza fundamental en el puzzle sincronizado de esta selección. Desde los tres años practica la gimnasia rítmica y su valía le hizo ser reclutada para la selección absoluta con tan solo 13 años. Ese era su sueño, escrito y manifestado desde que estudiaba Primaria, y el sueño le llevó a los Juegos Olímpicos de París 2024 como capitana de España. Para cualquier deportista profesional los juegos olímpicos son una meta y, aunque París no fue su mejor campeonato, el décimo puesto de la selección fue un aprendizaje. Además, sumó para que en 2025 lograra el Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas Femenino.

Una vida dedicada a la alta competición, en la que ha regulado la exigencia deportiva con el equilibrio personal y ahora vive en el CAR de Madrid. Mientras prepara sus asignaturas del grado de Derecho, se marca los objetivos hasta el horizonte de Los Ángeles 2028 que pasan por las series de la Copa del Mundo, los Campeonatos de Europa en 2026 -conseguido- y 2027, además del decisivo Campeonato del Mundo de 2027, en Berlín.

Bergua competía en esta categoría con atletas de la talla de Marta Pintanel, subcampeona del mundo de triatlón; María Delgado, campeona del mundo de natación; y Danila So; jugadora de la selección española de balonmano.

Marta Pintanel: el acento aragonés en un podio histórico

Marta Pintanel, subcampeona del mundo de triatlón / @wags.photo / @worldtriathlon

La plata de la Copa del Mundo de Triatlón nació en Zaragoza, en 1999. Marta Pintanel completó un podio histórico, el primero 100% español, junto a Sara Guerrero y Miriam Casilla en Florianopolis (Brasil), el pasado mes de noviembre.

La carrera del mundial fue para Pintanel un reto difícil con final soñado y que pudo compartir con sus compañeras de selección.

Ese metal mundialista es el resultado de una carrera llena de esfuerzo y trabajo que han sumado para que fuese campeona europea sub23 en 2019 y 2020, además de subcampeona mundial sub23 también en 2019. En 2020, logró la plata en la Copa de Europa en Ceuta y entró en el top 5 en la Copa del Mundo celebrada en Roma en 2025.

De aquí en adelante, quedan muchos podios a los que aspirar para esta joven zaragozana que comenzó en el Stadium Casablanca-Almozara.

María Delgado: oro a oro, de camino a Los Ángeles 2028

María Delgado, campeona del mundo de natación. / Comité Paralímpico Español

María Delgado (Zaragoza, 1997) tiene un objetivo claro: los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Después de las medallas de bronce conseguidas en los juegos de Río de Janerio 2016 y en París 2024, ese horizonte se aproxima y su medallero sigue creciendo.

En el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de Singapur 2025 se proclamó campeona del mundo de natación adaptada, en la modalidad de 100m mariposa S12 (discapacidad visual grave).

Espoleada por la admiración a su amiga Teresa Perales, Delgado ha construido su presente y futuro en torno al deporte, no en vano es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuenta con un posgrado en Alto Rendimiento Deportivo.

Porque para María Delgado, su día a día es «aprender y trabajar mucho para dar la mejor versión de mí misma».

Danila So: la ‘guerrera’ luchará por el próximo europeo

Danila So; jugadora de la selección española de balonmano. / RFEBM

Danila So Delgado es parte consolidada de las guerreras. La lateral izquierdo, nacida en Lisboa y criada en Zaragoza, se ha afianzado en la Selección Española de Balonmano desde su debut internacional, el 27 de julio de 2023. En 2026, ya ha certificado la clasificación del combinado para el próximo europeo que se celebrará a finales de año en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa.

Con tan solo 25 años, cuenta con una dilatada trayectoria en la élite del balonmano que le ha llevado de su club inicial, el Schär Colores Zaragoza, al CS Gloria Bistrita de la liga rumana donde juega en la actualidad y ha logrado ser campeona de liga y copa, siendo MVP de ambas competiciones. Antes de esto, con el AtticGo BM Elche logró el título europeo de la EHF European Cup 2023-24.

De niña, quería seguir los pasos de sus padres y hermanos en el fútbol, pero sintió la pasión del balonmano hasta convertirse en una figura mundial.