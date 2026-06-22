Guía del draft de la NBA: así es la gala, los detalles y cómo se elegirá a Aday Mara

El baloncesto aragonés está a punto de vivir un momento histórico gracias a Aday Mara, que será elegido en el draft de la NBA y se convertirá en el primer jugador de la comunidad en disputar la mejor Liga del mundo, aunque todavía no conoce en qué franquicia competirá.

Los jugadores, tanto de etapa universitaria como internacionales, se apuntan al draft, esperando ser elegidos en alguna de las 60 posiciones, sea en la primera o en la segunda ronda, aunque hay diferencias sustanciales entre los que son elegidos entre los 30 primeros o entre los siguientes 30. En este draft hay 71 jugadores, la cifra más baja de la historia.

Para llegar a este punto, Aday Mara ha estado tres años jugando en la NCAA, la prestigiosa Liga universitaria, y venció la competición el pasado mes de abril con Michigan Wolverines. Tras ello, fue invitado al Draft Combine, donde fue sometido a distintas pruebas físicas y donde se entrevistó con varias franquicias interesadas en él. Cada equipo podría reunirse con 20 jugadores. Y, por último, estas últimas semanas ha estado realizando entrenamientos privados con franquicias, aunque son secretos y no han transcendidos los equipos.

Para no perderse, aquí va una pequeña guía cómo es el draft de la NBA, sus claves, la gala, cómo es el proceso de selección y detalles como por qué podría Aday Mara no jugar en la franquicia que le seleccione.

¿Cuándo y dónde es?

El draft de la NBA será el 23 y el 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, hogar de los Brooklyn Nets, equipo de la NBA. La madrugada del martes 23 al miércoles 24, a la 1.30 hora española, comenzará la ceremonia de selección de la primera ronda tan solo. Al día siguiente, la segunda ronda, pero Aday Mara saldrá segurísimo en la primera, así que la fecha clave es el 23.

¿Dónde ver por televisión?

El draft de la NBA se podrá ver en directo a través de las plataformas con derechos de la NBA, los mismos que durante la temporada. Es decir, con el pase de baloncesto de DAZN y Amazon Prime y también si se tiene contratado el NBA League Pass.

¿Cómo es la gala?

Los equipos tienen cinco minutos en primera ronda y cuatro en segunda ronda para decirle a la NBA cuál es su selección, que generalmente ya tienen una lista clara y ordenada de prioridades. En esos cinco minutos se lo transmiten a la Liga y Adam Silver, el comisionado de la NBA, sale al estrado y anuncia, en inglés: "Con el pick número X en el draft de la NBA, el equipo X selecciona a X". Con un ejemplo: "Con el pick número 5 del draft de la NBA, los Minnessota Timbelwolves seleccionan a Ricky Rubio, de España". Eso fue lo que dijo entonces David Stern en 2009 cuando el genio de El Masnou fue seleccionado.

Entonces el jugador sube al escenario, estrecha la mano del comisionado y se pone la gorra del equipo que le ha elegido. Hay gorras preparadas de todos los equipos para la foto protocolaria.

Tras ello, el jugador comienza a atender entrevistas y el proceso vuelve a comenzar: cinco minutos para decidir el siguiente equipo, anuncio, gorra...

¿Por qué la gorra y por qué no una camiseta?

Hay mucha expectación con los jugadores, especialmente con los primeros puestos, ya que son futuras estrellas de la NBA, y esa primera imagen con un detalle del equipo es muy valiosa.

El draft de la NBA no tiene un código de vestimenta como tal, pero sí que los jugadores llevan trajes y esmóquines como si se tratase de una cena de gala. La imagen vale muchísimo para la afición, que se ilusiona con los jugadores, y también para las marcas, que se pelean por patrocinar a las futuras estrellas, y comienza en el draft.

¿Qué es la green room?

Aday Mara está invitado a la green room. Son jugadores que se encuentran en las primeras filas y que se espera que salgan elegidos en las primeras rondas, como es el caso del zaragozano. Los cámaras logran captar las caras de alegría, la emoción, los abrazos o cómo reaccionan los propios jugadores o sus familias, porque se han dado casos de jugadores que son elegidos por la franquicia de su ciudad natal o de su corazón y otros que vivieron situaciones inverosímiles.

Por ejemplo Porzingis fue elegido por los New York Knicks y el pabellón le abucheó en disconformidad mientras el letón intentaba disimular. O por ejemplo, Rashard Lewis estaba proyectado para estar entre los 10 primeros y acabó elegido en el 32 y las cámaras no paraban de enfocar su cara de enfado.

Los traspasos

Que Aday Mara sea elegido por una franquicia no quiere decir que vaya a jugar en ella. Las horas antes del draft son frenéticas, con jugadores que tienen opciones de renovar en sus equipos, posibles traspasos de estrellas a los que les queda poco tiempo de contrato o selecciones en el draft. Puede ocurrir y ha ocurrido que haya traspasos en plena gala, que son anunciados por el comisionado en cualquier momento de ella.

Un ejemplo muy famoso es el de Luka Doncic. Fue elegido en el número 3 por Atlanta Hawks, pero le querían los Dallas Mavericks en el número 5. Y Doncic salió en el tres y se puso la gorra de los Hawks, pero sabiendo de antemano que no jugaría allí. Los Mavericks le entregaron a Trae Young y una primera ronda del 2019 protegida, que usaron para draftear al año siguiente en el puesto número 10 a Cam Reddish.

Otro ejemplo muy famoso es el de Pau Gasol en el 2001. Instantes después a su elección por los Atlanta Hawks en el 3, Gasol fue traspasado junto con Lorenzen Wright y Brevin Knight a Memphis Grizzlies a cambio de los derechos del entonces jugador franquicia Shareef Abdur-Rahim y la elección 27 en el draft de 2001, Jamaal Tinsley.

Pau Gasol se saluda con David Stern con la gorra de los Atlanta Hawks, instantes antes de ser traspasado a los Memphis Grizzlies, en el 2001. / NBA

¿Puede ser Aday Mara traspasado?

Sí, hay rumores de que puede ocurrir. Apunta a ser elegido entre el puesto 5 y el 15, con mayor probabilidad entre el 8 y el 13, pero por ejemplo Oklahoma elige en el 12 y parece que tiene interés en él, pero se arriesga a quedarse sin el jugador. Podrían ofrecer jugadores y rondas de draft a otro equipo que elija antes y traspasarle, lo mismo que hicieron con Doncic o Pau Gasol.

Se habla de los Brooklyn Nets, que eligen en el 6. Podrían escogerle, pero ser traspasado a Oklahoma. Es solo un rumor, pero podría pasar. Incluso, antes del draft podrían cambiar sus dos selecciones (12 y 17) por una superior de algún equipo interesado.

¿Cuántos españoles se presentan al draft de la NBA?

Son tres: Aday Mara, Sergio de Larrea, que está jugándose la Liga Endesa con el Valencia Basket, y Baba Miller, mallorquín de nacimiento y canterano del Real Madrid que dio el salto a la NCAA. Ha jugado en los Cincinnati Bearcats y ha sido una de las grandes sorpresas del Draft Combine.

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Aday se espera que salga entre los 15 primeros, De Larrea andará entre el final de la primera ronda y el comienzo de la segunda y Baba Miller, en la segunda si es elegido, que parece que sí. De hecho, los jugadores que no tienen intereses de franquicias suelen borrarse y no acudir al draft.