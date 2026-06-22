Una nueva e inesperada vía para Aday Mara a horas del draft de la NBA: Dusty May, su técnico en Michigan, es el nuevo entrenador de Dallas Mavericks

A horas del draft de la NBA la elección de Aday Mara podría vivir un giro de 180º. Dusty May, su entrenador en los Michigan Wolverines, va a firmar como nuevo entrenador principal de los Dallas Mavericks, franquicia de la NBA que elige en el puesto número 9, justo en el rango en el que se espera que sea elegido el aragonés.

Después de dos años perdidos en UCLA, Aday Mara decidió firmar por Michigan por el proyecto ganador que tenía, pero sobre todo porque Dusty May, histórico técnico universitario, es un especialista en el desarrollo de pívots, como así acabó demostrado. Ha sido el entrenador que ha impulsado la carrera del zaragozano y durante la temporada ha pasado de que hubiera dudas sobre si entraría al draft a poder ser elegido entre los diez primeros.

Según reportaron periodistas de primer nivel de la NBA como Shams Charania, el director de operaciones ha elegido a Dusty May y este se ha decidido por la franquicia de Texas por el reto de dar el salto a la NBA y por entrenar a Cooper Flagg, ala-pívot, número 1 del último draft y una de las mayores estrellas de la Liga.

En esa ecuación puede aparecer Aday Mara, que formaría una gran pareja con Flagg y completaría una plantilla aspirante al playoff y con margen de mejora. Tiene a Kyrie Irving con dos años más de contrato y otros tiradores veteranos como Klay Thompson o Kris Middleton, aunque este último podría salir.

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Dallas Mavericks elige en el puesto número 9, justo en el rango en el que se espera que salga Aday Mara, y también tiene la 30, que podría traspasar. De hecho, el insider y periodista Brett Siegel así lo afirma, que es un firme candidato a ser elegido en Dallas. Una vez que se ha descartado que Los Angeles Clippers le seleccionen en el 5, podría caer entre el 6 de los Nets (con posible traspaso), el 8 de Atlanta Hawks, el 9 de Dallas Mavericks, el 10 de Milwaukee Bucks, el 11 de Golden State Warrior, el 12 de Oklahoma City Thunder, el 13 de Miami Heat y el 14 de Charlotte Hornets.