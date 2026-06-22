El duelo entre el CD Cuarte y el Badajoz se cuela en un partido del Mundial: "Es parte de mi vida deportiva"

El CD Cuarte vivió este pasado fin de semana la cara más amarga del fútbol. El conjunto dirigido por Javi Álamo se quedó a las puertas de ascender a Segunda RFEF tras una eliminatoria muy igualada contra el Badajoz. El equipo aragonés, que perdió en Extremadura por 2-1 después de adelantarse en el marcado, necesitaba una victoria por más de dos goles para ascender.

El gol tempranero de Iván Vera para los locales no fue suficiente para lograr el ascenso. Los extremeños empataron en la segunda parte con un tiro potente desde la frontal del área, un tanto que sirvió para empatar el encuentro y certificar el ascenso del Badajoz. El duelo que protagonizaron los dos equipos ha sido noticia en una rueda de prensa post partido del Mundial. El encargado de hacerlo posible ha sido Alexis Martín-Tamayo, más conocido en redes sociales como MisterChip.

El duelo entre CD Cuarte y Badajoz, protagonista en el Cabo Verde - Uruguay

El periodista y experto en datos, natural de Badajoz, no dudó en aprovechar el turno de preguntas para contarle el ascenso del conjunto extremeño al seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito 'Bubista', que jugó en el conjunto blanquinegro durante la temporada 1995/96. "Cabo Verde es la primera selección en la historia de los mundiales que consigue no perder en sus dos primeros encuentros ante dos selecciones que han sido campeonas del mundo. Esto no había pasado jamás en los 100 años de historia del torneo", le formuló el periodista antes de introducir el ascenso del CD Badajoz a Segunda RFEF.

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El entrenador de la selección de Cabo Verde, rival de España en el entreno mundialista, no pudo ocultar su emoción ante el ascenso del conjunto extremeño a la cuarta categoría del fútbol español. "Obviamente Badajoz forma parte de mi vida deportiva", comentó ante los micrófonos de la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami. Leitão se acordó de su etapa en tierras extremeñas y quiso lanzar un cariñoso mensaje a la que un día fue su casa: "Tengo que enviarle un abrazo a todos los que forman parte del equipo a todos los que me trataron tan lindamente cuando estuve en Badajoz".