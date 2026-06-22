Toñi Vicente es reconocida por su Trayectoria Deportiva

Toñi Vicente (Zaragoza, 1979) ha sido premiada por su trayectoria en el mundo de la halterofilia en la Gala de Premios Mujer y Deporte, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN esta tarde en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. En esta misma categoría optaban a este galardón: la tenista Marta Fraga, la futbolista Laura Royo y la entrenadora de fútbol Andrea Esteban.

La deportista zaragozana conoció con 17 años la pasión. Una querencia por un deporte minoritario y poco habitual entre las mujeres que se inician en una práctica deportiva. La halterofilia ha sido para esta zaragozana un gratificante esfuerzo, la recompensa que valía su peso en oro y que abrió el camino para otras.

Cuando comenzó a entrenar en Aragón no contaba con los medios necesarios, de hecho, realizaba las sesiones con los hombres y con la barra masculina -de mayor peso que la femenina-. Fue Vicente quien logró que hubiese elementos adaptados para mujeres en esta disciplina.

Desde 1996 ganó los campeonatos de Aragón en todas las categorías de peso en las que se presentó hasta 2006. En 2002, logró el campeonato de España, en la categoría 63kg. Entre 2006 y 2009, revalidó título en la categoría de 69kg y pasó a ser miembro del Equipo Nacional.

Ha competido con las mejores, también con la medallista olímpica y campeona del mundo, Lydia Valentín. Vicente recuerda que en los primeros torneos en los que coincidieron ganaba a la leonesa, quien ya mostraba unas cualidades excepcionales.

Cada arrancada de Toñi Vicente le hacía aspirar a más y en 2007 consiguió uno de sus retos más motivadores: fue la primera levantadora aragonesa en alzar 100 kilos en dos tiempos. «Me acuerdo de todos los intentos, la primera vez que probé... Fue muy emocionante, más que conseguirlo», reconocía Vicente en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Potencia, agilidad y coordinación son las cualidades que, más allá de la fuerza, definen la práctica de la halterofilia y Toñi Vicente encontró en el desarrollo de estas habilidades un lugar donde ver materializadas sus metas deportivas, desde la individualidad. Así fue al menos hasta 2015, año en el que decidió poner fin a su carrera y convertir la pasión por la barra en un amor más tranquilo, porque la barra sigue en su casa y el arranque nunca se pierde.

Vicente compería en esta misma categoría con deportistas como la tenista Marta Fraga; la futbolista Laura Royo; y Andrea Esteban, entrenadora de futbol.

Marta Fraga: aquel día en que ganó Roland Garros

Marta Fraga, la tenista aragonesa que ganó Roland Garros. / Servicio especial

La extenista zaragozana presume de ensaladera en casa, concretamente de la que levantó junto a Adriana González en 2003 en las pistas de Roland Garros. Ganó el dobles femenino júnior sobre la tierra batida del legendario torneo francés.

Además, Fraga logró 9 títulos ITF individuales y otros tantos en dobles. Despuntó desde las categorías inferiores y fue campeona de España cadete, momento en el cual fue invitada a continuar su formación tenística en el CAR de Barcelona. El apoyo de su familia fue fundamental para aceptar este cambio de domicilio que le permitió desarrollar una carrera deportiva corta pero con multitud de triunfos.

Llegó a ser la 270 del ranking WTA, pero una lesión en su codo no le permitió continuar al nivel necesario que exige la competición. En 2006, dejó el tenis y actualmente desarrolla su profesión como bióloga.

Laura Royo: la niña que creció soñando con el gol

Laura Royo forma parte de la plantilla del Zaragoza CFF, Villarreal CF y el SD Huesca Femenino. / Jaime Galindo.

Las cuencas mineras de Teruel vieron nacer a Laura Royo, en Alloza. Luego, Zaragoza CFF, Villarreal CF y, finalmente, el SD Huesca Femenino la disfrutaron en cada gol.

La delantera turolense experimentó desde niña la felicidad que puede dar un balón entre los pies. Empezó en el fútbol sala y con 14 años ya disputaba partidos de fútbol once en equipos mixtos. A los 16 debutó en la élite del fútbol nacional con el Zaragoza CFF. Diez años después, Royo ha colgado las botas. Atrás quedan sus últimas cuatro temporadas impulsando el fútbol femenino en Huesca, donde disputó 106 partidos y celebró 45 goles.

Laura Royo creció con Raúl -jugador del Real Madrid y de la Selección Española- como espejo, ahora ella es el reflejo de otras niñas y todo un ejemplo a seguir por su trayectoria deportiva, en la que nunca a faltado a su cita con el gol.

Andrea Esteban: una aragonesa en los banquillos de Primera

Andrea Esteban, entrenadora del Deportivo Alavés Gloriosas. / Ana Escobar

Es habitual ver a jugadores de fútbol masculino que al acabar su tiempo profesional continúan de forma natural en los banquillos. Sin embargo, en el fútbol femenino todavía hay cosas por construir y normalizar.

Así, Andrea Esteban (Teruel, 1996) se convirtió, en 2020, en la primera entrenadora aragonesa -y exfutbolista- en dirigir un equipo de la Primera Iberdrola. Lo hizo con tan solo 25 años, porque tras su retirada necesitaba seguir sintiendo el fútbol y tenía claro el camino. Graduada en fisioterapia, se formó para ser entrenadora, labor que simultáneo dirigiendo al filial ché en su último año de profesional en el Valencia. Debutó en el banquillo del Valencia CF, hasta el año 2023 en el que empezó a entrenar al Deportivo Alavés Gloriosas.

Su historia es la de la pasión y el sacrificio por un deporte que poco a poco se nombra en femenino, donde los sacrificios y la valía táctica no tienen género.