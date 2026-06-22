El Torneo Femenino de Tenis Tauste logra el premio Impulso a la Mujer en el Deporte

El Torneo Femenino de Tenis de Tauste se ha alzado esta tarde con el Premio al impulso en la Gala Mujer y Deporte, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. En esta categoría competía junto con Zaragoza Club de Fútbol Femenino, Balonmano La Jota y Adapta Zaragoza.

Este torneo es el segundo de mayor rango que se celebra en territorio aragonés, solo por detrás del ITF W 100 Zaragoza, y en él participan tenistas de decenas de países. Y, si bien lleva celebrándose casi cuatro décadas en la población cincovillesa, el evento está reconocido desde 2023 como competición ITF, es decir, entra dentro del calendario de la Federación Internacional de Tenis, tanto el circuito femenino como el masculino.

Además, la entrada es gratuita, tanto en la fase previa como en las eliminatorias finales, y reúne cada año a unas 5.000 personas alrededor de las pistas del complejo deportivo. Por otra parte, el Open Villa de Tauste Tomás Arrieta & Altra Logística reparte un total de 35.000 dólares estadounidenses en premios.

La última edición reunió en la fase final a 16 tenistas, de 11 nacionalidades distintas, sobre la pista rápida del club taustano. En esta ocasión, fue la kazaja Zarina Diyas, ex número 31 del mundo, quien se proclamó campeona del 39º Open de Tenis Villa de Tauste, frente a la italiana Diletta Cherubini, en tres sets (6-1, 7-6 y 6-1). Tomó así el relevo de la tenista australiana Melisa Ercan, vencedora de 2024.

En la actualidad, el Club de Tenis de Tauste ha celebrado durante esta semana la cuadragésima edición del torneo femenino, en el que se ha podido ver a la aragonesa Celia Ansón o la ilicitana, estudiante de la Universidad San Jorge, Andrea Palazón.

Un año más, la villa de Tauste ha vuelto a vibrar y a convivir con el tenis, ya que una de las características que hace especial al campeonato es la implicación del pueblo. Las participantes cuentan con el hospedaje incluido dentro de la inscripción y para ello se cuenta con la hospitalidad de los vecinos y las vecinas, quienes ofrecen sus casas para acoger a las deportistas. La circunstancia genera vínculos afectivos entre unas y otros que genera un ambiente excepcional y pionero en Aragón.

Un ejemplo de integración del deporte en la comunidad y de impulso internacional de la alta competición femenina con el que el Club de Tenis de Tauste abre sus pistas al mejor tenis mundial cada año para luego, el resto de los meses, formar a más de 100 niños y niñas, desde los cinco años, dentro de los valores del juego limpio, el compañerismo y el esfuerzo.

El club competía en esta categoría con el Zaragoza Club de Futbol Femenino, Balonmano La Jota y Adapta Zaragoza, que también han recibido menciones especiales por si gran labor.

Zaragoza Club de Futbol Femenino: las hijas del cierzo ondean con fuerza en el deporte aragonés

El histórico club de fútbol femenino zaragozano ha luchado esta temporada por el ascenso a Primera RFEF. / Servicio especial

El histórico club de fútbol femenino zaragozano ha luchado esta temporada por el ascenso a Primera RFEF. Solo el play off de ascenso contra el Ona Sant Adriá les frenó en su objetivo. Comenzaron con la exigencia de la permanencia y optaron al ascenso, todo un éxito.

Asentadas ya en el campo del CDM Mudéjar, el Zaragoza CFF ha creado una estructura fuerte de cantera. Desde prebenjaminas, las niñas entrenan, juegan y enriquecen al primer equipo. Actualmente, ya han iniciado una nueva campaña de inscripción para niñas nacidas entre 2009 y 2020.

Hace ocho años, Amaral escribió el himno del club: «Somos las hijas del Cierzo / No somos la brisa / Nosotras somos el viento».

Balonmano La Jota: orgullo de barrio y cantera para seguir en lo más alto

El BM La Jota ha logrado mantenerse en la División de Honor Plata del balonmano nacional un año más. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El BM La Jota ha logrado mantenerse en la División de Honor Plata del balonmano nacional un año más. Las jugadoras, entrenadas por Adrián Floría, apelan al orgullo de barrio para madurar en la competición.

La personalidad propia del 50014 -código postal del distrito zaragozano- ha generado una simbiosis entre equipo y afición única. De esta forma, el barrio de La Jota se ha convertido en un referente para el balonmano femenino, donde las niñas acuden para formarse y seguir la estela del primer equipo.

El pabellón de La Jota se ha convertido este año en un fortín, ese lugar seguro en el que Balonmano La Jota ha logrado vencer todos sus encuentros, a excepción de los enfrentamientos con los tres primeros.

Adapta Zaragoza: que las capacidades deportivas cuenten más que la dispacidad

El Club Adapta Zaragoza lleva más de 45 años dedicado a la gestión del deporte para personas con discapacidad. / Servicio especial

El Club Adapta Zaragoza lleva más de 45 años dedicado a la gestión del deporte para personas con discapacidad.

La inclusión es para Adapta Zaragoza algo más que una palabra y lo demuestran en el día a día y liderados desde hace décadas por una mujer, María Luisa Lacal, fundadora de la entidad y quien ha creado una estructura administrativa y deportiva copada por mujeres.

Para este año, el proyecto se centra en conseguir captar a jóvenes que quieran iniciarse en la base de los deportes de equipo femeninos. Ya cuentan con un amplio número de mujeres en la piscina, en retos individuales, pero carecen de una representación equitativa en los deportes colectivos, como el baloncesto o el rugby en silla de ruedas.