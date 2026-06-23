El barrio de Zaragoza que llega hasta la NBA con Aday Mara

Aday Mara es una de las sensaciones del Draft. Las expectativas están muy altas con el pívot zaragozano, que hace mucho que apunta a los primeros puestos de la elección. De hecho, Aday fue de los primeros invitados al "green room", lugar reservado para quienes saldrán elegidos en los lugares más altos.

Por eso la propia NBA se ha interesado por el exjugador del Casademont Zaragoza y se ha desplazado hasta el barrio de La Jota, donde nació, vivió y lanzó sus primeras canastas Aday Mara antes de comenzar su periplo universitario en Estados Unidos hace ya tres años.

"Hola, soy Aday Mara de Zaragoza, España", comienza el documental en el que aparece la Basílica del Pilar, la camiseta de Michigan que regaló al Basket Lupus, su primer club, algunos de los murales del barrio La Jota y el polideportivo donde Emilio Les, su primer entrenador, explica sus inicios.

"Los orígenes de Aday Mara" repasa su trayectoria, sus partidos con la selección, muestra imágenes del pabellón, del IES Pilar Lorengar, con imágenes antiguas tanto con el club como con la selección.

"Era un chaval que le encantaba el fútbol, era portero y le encantaba Iker Casillas", rememora Emilio Les. "Empecé a jugar a fútbol y a baloncesto", confirma el propio Aday antes de dar paso a dos de sus compañeros de equipo. "En alevines ya medía 1,80. Era un chaval al que ya se le veían cosas", aseguran.

"Tenía mucho interés por aprender y era muy educado", destaca Les de sus primeras impresiones para desglosar después sus virtudes sobre la pista, ya que desde muy pequeño sabía leer el juego, pasar, tirar de tres o hacer un mate. El ténico habla también de la importancia que tiene la llegada a la NBA de Aday para el barrio. "Es un chute de energía tremendo. Vamos por ahí a torneos y nos dicen, mira, los de Aday Mara", indica.