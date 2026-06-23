Dama, el niño de los 164 goles del Santo Domingo Juventud que ficha por la Real Sociedad: "Una progresión vertiginosa"

El fútbol base aragonés ha perdido a una de sus grandes promesas rumbo al País Vasco. El Santo Domingo Juventud ha hecho oficial la salida de Damatoumani Diallo 'Dama' que jugará a partir de la próxima temporada en la cantera de la Real Sociedad. El delantero de origen africano ha sido el máximo goleador de la categoría Alevín Preferente con unos registros espectaculares de 65 tantos que han convencido a los ojeadores txuri-urdin con cada vez más presencia en todo Aragón.

El joven ariete ha continuado con su prometedora progresión esta campaña en el Santo Domingo Juventud después de haber marcado el año pasado en su primera temporada en fútbol once la friolera de 42 goles. Sin embargo, sus 65 tantos en Liga de esta campaña, con un promedio de dos por partido y tras haber anotado más de la mitad de los goles de su equipo, le colocan como uno de los futbolistas más determinantes de su generación.

Dama, que ha superado la barrera de los 100 goles en dos años, es un jugador muy veloz que ataca a la perfección los espacios gracias a su agilidad y fortaleza para ganar en el cuerpo a cuerpo a las defensas rivales. Además de brillar en el Joaquín González, el delantero también ha vestido la camiseta de la Selección Aragonesa de Fútbol en la categoría sub-12.

Una emotiva despedida

El Santo Domingo Juventud ha querido despedirse de Dama en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "Dama se despide de nuestro club con unos números de récord: 164 goles en 134 partidos. Más allá de lo deportivo, Dama deja una huella imborrable en lo intangible. Su carácter y su personalidad han conseguido hacerse un hueco único en el corazón de todos y un nombre destacado en la Familia Naranja, pues cientos de anécdotas escriben la historia de 'Dama' en el Santo Domingo Juventud", comienza el comunicado del club del barrio de Las Fuentes.

El joven delantero, que la próxima temporada será infantil de primer año, llegó al Santo Domingo Juventud cuando tan solo tenía 8 años. "Dama ha sabido ganarse desde el primer día su sitio en el campo y fuera de él, con detalles y sonrisas que siempre lo colocaron en un lugar especial. Hoy se nos va el mejor de los nuestros, pero su huella es algo que nadie podrá borrar. Gracias por elegirnos, enseñarnos a soñar en grande, y sobre todo, por darnos la oportunidad de forma parte de ti. Aunque nuestros caminos se separen, hoy todo nuestro Club se siente orgulloso de verte seguir creciendo. Seguiremos muy de cerca tu progresión y disfrutaremos de cada logro que cumplas. Tu legado ya es parte de nuestra historia", concluye la emotiva despedida del equipo naranja.

La Real, cada vez más presente

La Real Sociedad ha aumentado su presencia en Aragón en los últimos años para intentar mejorar todavía más la cantera de Zubieta. Cabe recordar que el club txuri-urdin tiene a su primer equipo como campeón de la Copa del Rey y jugando Europa League mientras que el filial competirá en Segunda División por segunda temporada consecutiva. Los vascos llegaron el año pasado a un acuerdo de colaboración con la UD Balsas Picarral y ahora han logrado captar a una de las mayores promesas del fútbol base aragonés.

Roberto López en el Tenerife / EPA_EXTERNAS

El aragonés más famoso que ha pasado por la cantera de la Real Sociedad en los últimos años es sin ninguna duda Roberto López, a quien captaron en edad cadete de la Unión Deportiva Amistad. El mediapunta llegó a debutar con el primer equipo donostiarra antes de marcharse a otros equipos como el Mirandés, el Tenerife o el CD Leganés con el que logró la permanencia en Segunda División de forma agónica esta campaña.