Mbappé acepta el órdago de Messi

Kylian Mbappé parece dispuesto a aceptar el desafío de Lionel Messi en este Mundial. El francés celebró que cumplía 100 partidos con la camiseta de la selección anotando un doblete que le lleva a sumar 60 goles con les bleus. El madridista marcaba así su tercer y cuarto gol en esta copa del mundo y elevaba el listón hasta 16 en los Mundiales, superando a Ronaldo e igualando a Klose. Solo le queda por encima Messi dos por encima, precisamente los dos que marcaba el argentino minutos antes frente a Austria.

Dos horas parados por la tormenta

El francés abrió la lata iraquí con un latigazo con la zurda desde fuera del área en el minuto 13. Un gol que desatascaba un partido en el que Deschamps introdujo tres cambios respecto al once que saltó ante Senegal. El lateral zurdo fue ocupado por Digne, Tchouameni dejó su sitio a Manu Koné y Barcola salió en punta junto a Mbappé y Dembelé arrebatando el puesto a Doué. El partido fue un asedio galo en el que la única incógnita era conocer el tamaño de la victoria francesa y la aportación de Mbappé. La primera mitad se cerró con el solitario gol del capitán galo y los iraquíes aguantando el chaparrón futbolístico y climatológico porque llovió copiosamente en Filadelfia durante el choque. Hasta el punto que al descanso del partido se activó el protocolo por la caída de algún rayo que confirmaba la carga eléctrica de la tormenta, retrasando el inicio de la reanudación dos horas.

El parón condicionó el regreso del partido, especialmente para los franceses, que dominaban el marcador y el encuentro antes de que se detuviese. Irak, por su parte, se vio favorecida y comenzó el segundo tiempo teniendo mucho más balón y llegando al área rival con paciencia y tocando bien. No terminaba de generar ocasiones, pero tampoco Francia parecía cómoda ni vertical. Y entonces ocurrió lo inesperado, en un saque de fondo un central iraquí cometió un error calamitoso dando un melón al portero que lo perdió y Dembelé sirvió una asistencia a placer a Mbappé para empujarla a gol. El segundo gol del francés y el segundo gol parecido encajado por los asiáticos con un fallo grosero propio. Kylian igualaba a Klose y le acercaba a un gol de Messi en el presente Mundial y a dos en la lista general de los Mundiales. 16 goles en 16 partidos en la cita mundialista.

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El tercer gol llegó minutos después, en el 66, por medio de Dembelé segundos antes de que el 'Mosquito' se retirase del campo dando entrada a Doué acompañado de Cherki. Quien no se marchaba del campo era Mbappé, que seguía buscando el hat-trick y recortar distancias con Messi. Deschamps ha tratado de activar, ante Senegal e Irak, a todo su frente de ataque para tenerlos listos ante el partido en el que hipotéticamente estaba destinado que se jugasen el liderato del grupo ante Noruega en la última jornada.