Giannis Antetokounmpo deja los Bucks después de trece años para fichar por Miami Heat

La NBA acaba de vivir uno de esos movimientos que cambian por completo el mapa de la liga. Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores más dominantes de la última década y símbolo absoluto de los Milwaukee Bucks, pondrá rumbo a los Miami Heat en un traspaso de enorme impacto que marca el final de una era en Wisconsin y abre una nueva etapa de máxima ambición en Florida.

Según avanzó ESPN, los Bucks y los Heat han alcanzado un acuerdo para enviar a Antetokounmpo y Bobby Portis a Miami. A cambio, Milwaukee recibirá un paquete formado por Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, tres primeras rondas del Draft, un intercambio de selecciones y una segunda ronda. La operación no podrá formalizarse hasta el 6 de julio, una fecha que deja abierta la puerta a que el acuerdo pueda ampliarse o modificarse en los próximos días.

El movimiento supone el adiós de Giannis al único equipo que ha conocido desde su llegada a la NBA. Elegido por los Bucks en el Draft de 2013, el griego transformó una franquicia que durante años había vivido lejos del foco en un proyecto campeón. En Milwaukee ganó dos MVP de la temporada, un premio al Mejor Defensor del Año, un MVP de las Finales y, sobre todo, lideró el anillo de 2021, el primero de la franquicia desde 1971. Su partido de 50 puntos ante Phoenix en el sexto encuentro de aquellas Finales ya forma parte de la historia reciente de la liga.

Leyenda en Milwaukee

La separación, sin embargo, llevaba tiempo cocinándose. Los Bucks habían perdido competitividad en los últimos años, castigados por lesiones, decisiones deportivas que no terminaron de funcionar y eliminaciones prematuras en playoffs. La apuesta por Damian Lillard no tuvo el recorrido esperado y la franquicia acabó entrando en una fase de dudas. Giannis siempre había dejado claro su vínculo emocional con Milwaukee, pero también había repetido en varias ocasiones que su prioridad era competir por campeonatos.

Ahí aparece Miami. La franquicia de Pat Riley llevaba tiempo buscando un golpe de mercado que le devolviera a la primera línea. Después de años compitiendo por encima de lo esperado con Erik Spoelstra en el banquillo, los Heat necesitaban una estrella capaz de elevar el techo del proyecto. La llegada de Antetokounmpo devuelve a Miami al centro de la conversación y le permite formar una de las parejas interiores más físicas de toda la NBA junto a Bam Adebayo.

Fin al culebrón

Miami lleva años construyendo equipos competitivos desde la dureza y la cultura defensiva, como aquel que forjó hace escasos años con Jimmy Butler como líder. La pregunta estará en cómo rodear al griego y a Adebayo con tiro exterior suficiente para abrir la pista, especialmente después de desprenderse de piezas importantes como Herro, Jaquez o Ware.

Para los Bucks, el traspaso supone asumir una reconstrucción que hasta hace poco parecía impensable. Perder al mejor jugador de la historia moderna de la franquicia nunca puede venderse como una gran noticia, pero Milwaukee se asegura jóvenes con recorrido. Era un movimiento que tarde o temprano tenía que suceder. Herro, además, tiene un componente emocional añadido: creció en las afueras de Milwaukee y ahora podría convertirse en una de las caras visibles del nuevo proyecto.

Boston también estuvo en la pelea, con Jaylen Brown como gran nombre de una posible oferta, pero los Heat han acabado ganando la puja. No es la primera vez que Pat Riley aparece en el momento decisivo para cambiar el destino de Miami. Ya lo hizo en el pasado con Shaquille O’Neal, LeBron James, Chris Bosh, Alonzo Mourning o Jimmy Butler. Ahora vuelve a hacerlo con Giannis Antetokounmpo, un jugador que todavía aspira a escribir otro gran capítulo en su carrera.

Noticias relacionadas

La NBA entra así en una nueva dimensión. Giannis deja atrás trece años en Milwaukee y aterriza en una franquicia acostumbrada a moverse con ambición cuando detecta una oportunidad histórica. Los Heat vuelven a tener una estrella generacional. Los Bucks empiezan de cero. Y la Conferencia Este cambia de golpe.