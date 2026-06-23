Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva RomaredaMariano AguilarMercazaragozaArnau FerreresReal ZaragozaIrene Vallejo
instagramlinkedin

Horario y dónde ver el draft de la NBA donde será elegido el aragonés Aday Mara

La gala será la madrugada del 23 al 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn

Aday Mara.

Aday Mara. / Eric Bronson

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. Bobed

Zaragoza

Aday Mara se convertirá en el primer jugador aragonés en disputar la NBA, aunque todavía no sabe en qué franquicia jugará. Eso se sabrá en la noche del draft, donde será elegido.

La gala, como es habitual en los últimos años, estará dividida en dos jornadas, aunque el zaragozano será elegido en primera ronda y, por lo tanto, saldrá el primer día.

La ceremonia, desde el Barclays Center de Brooklyn, hogar de los Nets de la NBA, comenzará la madrugada del 23 al 24 de junio (es decir, del martes al miércoles) a la 1.30 hora española. Cada cinco minutos, las franquicias elegirán a un jugador y se lo transmitirán a la NBA.

Entonces Adam Silver, el comisionado, lo anunciará, aunque hay periodistas que a veces lo filtran en redes sociales justo antes, pero como no lo pueden decir porque es ilegal utilizan fórmulas ingeniosas como "están enamorados de", "les gustaría contar con" o "han mostrado interés en".

Noticias relacionadas

Y esa ceremonia se podrá ver en España en directo a través de televisión a través de las plataformas que han tenido los derechos esta temporada, que son DAZN y Amazon Prime, siempre y cuando se tenga el plan de baloncesto, y en el NBA League Pass si está contratado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
  4. Fuoli, desatado en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell: el 'me cagüenros', las facturas irónicas y Pedro Sánchez
  5. De vuelta al Berlín: el mítico bar punk de Zaragoza donde durmieron los Green Day y que fue 'segunda casa' para Manolo Kabezabolo
  6. Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
  7. Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
  8. El Real Zaragoza ya sabe lo que le espera en Primera RFEF: rivales y próximas fechas decisivas

El Real Zaragoza ultima la llegada del nuevo director general: tres candidatos se juegan el puesto

El Real Zaragoza ultima la llegada del nuevo director general: tres candidatos se juegan el puesto

El abogado de Miguel Grima le gana otro pleito a los psicólogos de Santiago Mainar casi 20 años después del crimen de Fago

El abogado de Miguel Grima le gana otro pleito a los psicólogos de Santiago Mainar casi 20 años después del crimen de Fago

El Real Zaragoza confía en que el Sabadell ceda con Fuoli

El Real Zaragoza confía en que el Sabadell ceda con Fuoli

Exiliados en África y fusilados tras el golpe de Estado: se busca a los familiares de cuatro soldados aragoneses asesinados en 1936 en Canarias

Exiliados en África y fusilados tras el golpe de Estado: se busca a los familiares de cuatro soldados aragoneses asesinados en 1936 en Canarias

Los expertos opinan sobre los refugios climáticos: "No son la única herramienta contra el calor"

Los expertos opinan sobre los refugios climáticos: "No son la única herramienta contra el calor"

Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza

Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza

Nevenka, 25 años después

Llega el horario de verano: las obras en el centro y el cierre del Parque de Atracciones imponen cambios en las líneas de bus de Zaragoza

Llega el horario de verano: las obras en el centro y el cierre del Parque de Atracciones imponen cambios en las líneas de bus de Zaragoza
Tracking Pixel Contents