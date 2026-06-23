Horario y dónde ver el draft de la NBA donde será elegido el aragonés Aday Mara
La gala será la madrugada del 23 al 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn
Aday Mara se convertirá en el primer jugador aragonés en disputar la NBA, aunque todavía no sabe en qué franquicia jugará. Eso se sabrá en la noche del draft, donde será elegido.
La gala, como es habitual en los últimos años, estará dividida en dos jornadas, aunque el zaragozano será elegido en primera ronda y, por lo tanto, saldrá el primer día.
La ceremonia, desde el Barclays Center de Brooklyn, hogar de los Nets de la NBA, comenzará la madrugada del 23 al 24 de junio (es decir, del martes al miércoles) a la 1.30 hora española. Cada cinco minutos, las franquicias elegirán a un jugador y se lo transmitirán a la NBA.
Entonces Adam Silver, el comisionado, lo anunciará, aunque hay periodistas que a veces lo filtran en redes sociales justo antes, pero como no lo pueden decir porque es ilegal utilizan fórmulas ingeniosas como "están enamorados de", "les gustaría contar con" o "han mostrado interés en".
Y esa ceremonia se podrá ver en España en directo a través de televisión a través de las plataformas que han tenido los derechos esta temporada, que son DAZN y Amazon Prime, siempre y cuando se tenga el plan de baloncesto, y en el NBA League Pass si está contratado.
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
- Fuoli, desatado en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell: el 'me cagüenros', las facturas irónicas y Pedro Sánchez
- De vuelta al Berlín: el mítico bar punk de Zaragoza donde durmieron los Green Day y que fue 'segunda casa' para Manolo Kabezabolo
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
- El Real Zaragoza ya sabe lo que le espera en Primera RFEF: rivales y próximas fechas decisivas