27 millones en cuatro años pero con condicionantes: el salario que tendrá Aday Mara en la NBA tras ser elegido por OKC

27 millones de dólares en cuatro temporadas. Ese es el contrato máximo al que aspira Aday Mara, que ya conoce cuánto dinero percibirá en la NBA tras ser escogido en el puesto número 12 por Oklahoma City Thunder.

El salario de los novatos está establecido por unas tablas que son inamovibles y firmadas por convenio y todos los rookies de primera ronda tienen el mismo número de años firmados, que son dos fijos y garantizados (aunque a Aday le traspasaran cobraría lo que le corresponde en otra franquicia, sin negociar) y otros dos que son opción de equipo. Es decir, al final de su tercera campaña y de la cuarta Oklahoma puede romper el contrato de forma unilateral y pasaría a la agencia libre.

De todos modos, en el rango salarial que se mueve la NBA, los novatos suelen estar cuatro temporadas en sus equipos si dan buen rendimiento, ya que después su sueldo se dispara.

Esta próxima temporada, Aday Mara cobrará prácticamente 5,8 millones de dólares al ser elegido en el puesto 12. El 1, AJ Dybantsa, percibirá 14,7 millones y Sergio de Larrea, 3,1.

A partir de ahí el sueldo es ascendente y progresivo. La segunda temporada percibirá 6,1 millones, la tercera si OKC le mantiene recibirá casi 6,4 y, en la cuarta, casi 8,8 millones. En total, si cumple los cuatro años, 27 millones de dólares.

De todos modos, estas cifras también tienen condicionantes. Esos 27 millones son el 120% de lo que está establecido en las tablas del convenio y los equipos están obligados a pagar entre el 80% y el 120% de dichas cifras. En la práctica, la mayoría de jugadores de posiciones altas, si no todos, firman por ese 120%, pero podría percibir algo menos.

El escenario de una superestrella mundial

En caso de que Aday Mara sea una superestrella y un jugador de primerísimo nivel, una vez terminase su contrato con OKC y saliera a la agencia libre, optaría a un contrato máximo por temporada de 38,6 millones de dólares, que es un 25% del límite salarial por equipo, pero las cifras varían si se queda en el mismo equipo o cambia.

En ese escenario idílico de superestrella al nivel de Gilgeous-Alexander, Doncic, Stephen Curry y demás, si se quedase en OKC percibiría 224 millones en cinco años (es progresivo y ascendente cada curso) y, si se marchase a otra franquicia, el máximo son cuatro años y 166 millones.

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Por hacerse una idea, Shai Gilgeous-Alexander, nuevo compañero de Aday Mara y MVP de la Liga estos dos últimos años, recibe alrededor de 71 millones por temporada, ya que en función de premios individuales se permite llegar al 35% del límite salarial.