Aday Mara, seleccionado en el puesto 12 por Oklahoma City Thunder, un candidato al título de la NBA y campeón en 2025

Aday Mara cayó de pie en el draft de la NBA, en el puesto número 12, en la horquilla que se esperaba y en un candidato a absolutamente todo, un equipo aspirante al título, recientemente campeón, en 2025 sin ir más lejos y que esta temporada fue finalista de conferencia, que no está en reconstrucción y con estrellas jóvenes. Una franquicia generacional. Es decir, un caramelo absoluto y un equipazo.

Jugará en los Oklahoma City Thunder, aunque con el elenco de jugadorazos tendrá más complicado tener minutos y un rol de titular, Si bien la apuesta de su nuevo equipo ha sido muy grande en él y podría incluso dejar ir a Hartenstein para hacerle más hueco. Parece que así será, lo cual sería un escenario idílico.

Tras el anuncio, se levantó con su traje color mostaza personalizado con el cachirulo, la bandera de España, la de Aragón por su padre y la de Canarias por su madre y el nombre de 250 personas que le han ayudado a cumplir este sueño y le dio el primer abrazo a José Panadero, su agente, amigo y confidente. Después, dos sentidos abrazos con su madre, Geli, y su padre, Javi. Muy sonriente, sabiendo que jugará en una franquicia aspirante y con exigencia. Tras ello, subió al escenario, cogió la gorra de los Thunder, foto protocolaria con Adam Silver y todo ello sin poder ocultar su satisfacción. Algunos lloraron, pero Aday no paraba de estar alegre.

Después, en un primera entrevista en la ESPN junto a sus padres, vestidos con un traje y un vestido azul, lo cual sonaba casi a premonición o a destino, dijo estar "muy contento de haberlo conseguido y de que a mi lado estén estas dos personas", señalando a sus Geli y Javi. Antes había reconocido que lo más importante ha sido "la consistencia", que fue "la jugada más importante". Del barrio La Jota, del Basket Lupus, un equipo humilde de formación, a la NBA. El sueño cumplido, un precioso camino recorrido y lo que queda todavía.

Además, también fue preguntado en dicha primera entrevista por cómo le ayudó debutar como profesional con 16 años en la ACB: "Todo lo que he hecho en mi vida desde niño, jugar como profesional en España y la universidad me ayudaron a llegar y aquí estoy", agregó.

OKC lo quería a toda costa y se lo llevó sin traspaso

Desde las finales de la conferencia oeste, entre los Thunder y los Spurs, que ganaron los segundos, ya hubo un runrún con Aday Mara. Por su altura y sus fundamentos defensivos sería el único capaz de detener a Victor Wembanyama, el 'alien' de 2.24 que volvió locos a Chet Holmgren e Isiaiah Hartenstein. Ya se le apoda al aragonés como el 'Wemby stopper'.

Pero los OKC no se quedaron quietos y poco después hicieron un traspaso. Querían a Bennett Stirtz, compañero del español Álvaro Folgueiras en Iowa, y fue seleccionado en el 16 por los Memphis Grizzlies, que recibieron el pick 17 y dos extra de segunda ronda. Así que Stirtz, un base/escolta, será compañero de Aday Mara.

No salió la opción del traspaso de los Brooklyn Nets, que elegían en el 6, precisamente con los Thunder, que eran los más interesados, y finalmente la paciencia de la franquicia campeona en 2025 dio sus frutos ya que logró al jugador que quería, a Aday, sin necesidad de dar nada a cambio.

Una vez los favoritos fueron colocándose sin sorpresa alguna, el primer momento clave fue la elección número 8 de Atlanta Hawks, que decidió firmar a un base, Kingston Flemings, pese a necesitar a un hombre alto y de que Dyson Daniels, una de sus estrellas, incluso pidiera de manera implícita el pick de Aday Mara.

Y pese a que en las últimas horas se había abierto la posibilidad de ir a Dallas Mavericks junto a su técnico en Michigan, Dusty May, la franquicia de Texas dio la primera sorpresa de la noche, que fue el drafteo de Morez Johnson Jr., compañero de Aday Mara en los Wolverines, ya que se esperaba que fuese elegido más abajo.

Milwaukee Bucks, un día después de traspasar a Giannis Antekoumnpo, optó en el 10 por Brayden Burries, lo que impidió que Mara cayera en una franquicia en reconstrucción y sin aspiración alguna de nada durante algunos años salvo sorpresón, aunque le hubiera garantizado seguramente más minutos que los Thunder.

Aday Mara, Yaxel Lendebourg y Morez Johnson Jr., los tres jugadores de Michigan, en el draft. / Michigan Wolverines

En el 11, los Golden State Warriors podían optar por un pívot alto y que repartiera juego, papel parecido al de Draymond Green, pero decidieron reforzar el puesto de alero con Yaxel Lendebourg, también compañero de Aday en los Michigan Wolverines. Según apuntó el periodista Brett Siegel, siempre estuvieron los Warriores entre Yaxel y Burries así que el zaragozano (que se levantó a aplaudirle con una sonrisa en la cara) no tenía opción.

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Aday Mara ya es el primer aragonés en la historia en jugar en la NBA y el cuarto español seleccionado más arriba en el draft, tras Pau Gasol (2001, puesto 3), Ricky Rubio (2009, puesto 5) y Fran Vázquez (2005, puesto 11), aunque el pívot gallego nunca llegó a dar el salto a la NBA.