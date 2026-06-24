Alfonso Rodríguez, entrenador del Entrerríos Automatización: "Nos queda un sabor agridulce, queríamos disputar el 'playoff' y no hemos estado en la batalla"
El técnico hace balance de una de las mejores campañas en la historia del club y de su renovación por una decimoquinta temporada
— En líneas generales, ¿cómo ha ido la temporada?
— Al final tuvimos un sexto puesto, que con el nivel que ha habido, que cada año sube, en realidad es un meritorio sexto puesto y es la segunda mejor clasificación de la historia del club. Pero nos hemos quedado con un sabor agridulce, porque nosotros queríamos haber jugado el playoff. Tenemos la sensación de que hemos estado durante toda la temporada siempre jugando para engancharnos en la disputa y ha sido en las últimas jornadas cuando más opciones hemos tenido y al final, a falta de dos jornadas, ya se nos evaporaron. Nos hemos quedado con ese sabor en el aspecto de que no hemos sentido que de verdad lo hemos peleado a tope o que no hemos estado realmente en la batalla durante la temporada. Al final hemos quedado sextos, a tres puntos del Móstoles.
— ¿El objetivo era intentar entrar en el playoff?
— Nosotros queríamos estar en el playoff, sí. A nivel competitivo, intentar dar el salto o por lo menos poner muchos problemas, porque me acuerdo que el único que hemos jugado en nuestra vida lo hicimos bien. El segundo partido en casa pudimos ganar, aunque perdimos a falta de cinco segundos o así, pero en realidad se veía que nosotros estábamos lejos de los demás equipos. Y este año queríamos entrar y sentir que lo disputábamos de verdad. No lo hemos logrado y se nos ha quedado ese sabor de que estábamos ahí siempre, cerca, pero no enganchados y ha sido al final cuando hemos tenido más opciones y al final no lo hemos conseguido.
— ¿En qué momento de la temporada se vieron con más opciones?
— Yo siempre he pensado que podíamos llegar, pero para eso necesitábamos conseguir una racha de tres victorias seguidas y eso ha sido lo que nos ha faltado, que no hemos tenido una regularidad. Ganábamos, empatábamos y perdíamos. Entonces no hemos cogido una racha buena. Como al inicio de Liga, la primera vuelta no ha sido buena, luego para recuperar eso tenías que hacer una racha impecable de tres, cuatro partidos. Y es lo que nos ha faltado, porque en la segunda vuelta en realidad hemos quedado, no me acuerdo si terceros o cuartos.
— Acaba de renovar por una decimoquinta temporada. ¿Es una decisión que tenía tomada antes de acabar la temporada o ha esperado hasta última hora?
— Cada año empieza a ser más duro o más exigente. La verdad es que estoy a gusto en el club, me gusta entrenar, estamos en una competición, una categoría, que es superchula y entonces todo eso me motiva. Pero sí que veo que cada año hay desgaste o la exigencia es mayor. Entonces durante el año no digo que haya tenido dudas, pero sí que he visto que si no entrenaba, que ya está, que no pasaba nada. Y el club, pues hablamos casi al final de la temporada más o menos, aunque yo creo que ellos ya llevaban la idea de que yo siguiera. Ahí ya se me despejaron las dudas y como que recogí más energía. Entonces, otro año más y con ganas de intentar resarcirnos de esta temporada.
— En estos 15 años el club ha crecido mucho. ¿Cómo valora esa progresión?
— La verdad es que sí. El club que vemos ahora no es el que veíamos hace 10 años, que es que cuando jugábamos algún playoff de Segunda B a Segunda, sabiendo que si conseguíamos el ascenso no íbamos a poder subir, era un sueño que no se iba a poder conseguir por la economía. Y sin embargo, llevamos ya ocho o nueve años salvándonos, mejorando y hemos jugado un playoff. Cada vez que empieza la temporada siempre miras que no puedes perder la categoría, pero ya no es ese el objetivo. El club va teniendo más recursos, ha habido una evolución clara, aunque yo creo que el club tiene margen de mejora también.
— ¿Cómo fue vivir ese ascenso a Segunda?
— Ese ha sido uno de los días más chulos, porque para nosotros Segunda División era como algo muy lejano: son los equipos profesionales que has visto siempre. Y cuando de verdad lo consigues y además sabes todo el trabajo que has hecho durante la temporada y los años anteriores, que habíamos sido campeones, habíamos jugado el playoff pero se veía que estábamos lejos, y que al siguiente se veía que ya habíamos hecho mejor las cosas, y el año que subimos ya estábamos preparados para subir... Ganamos a Manresa, que era el favorito. Fue una alegría muy grande, la verdad.
— En ese momento, ¿se imaginó que en unos años iba a estar peleando por subir a Primera?
— Pues no. No, porque yo creo que además, cuando subimos, lo hicimos con los mismos recursos económicos, más o menos, que en Segunda B, creo que nadie cobrábamos. Creo que tuvimos dos incorporaciones aquí de Zaragoza, Carlos García y (Pablo) Trasobares. Y con la misma plantilla nos salvamos. Este año los tres que subieron han bajado; normalmente, siempre es así. Y sin embargo, nosotros ese año sí que conseguimos, con los mismos jugadores, subir y mantenernos. O sea, que ya pensábamos que ese año íbamos a bajar, aunque teníamos la ilusión de salvarlo, pero no pensábamos que podíamos estar aquí. Y además ya lo vemos normalizado.
— ¿Ha crecido mucho la afición?
— Sí, también. La verdad es que sí. Me acuerdo del año de Segunda B, que subimos, que el playoff, el tramo final, ya la gente se había enganchado y se llenó el pabellón, pero eran como días más especiales o más puntuales. Ahora sí se ve que hay un seguimiento, que la gente apoya, que te están esperando el siguiente partido, te preguntan para hacerse socios y tal. O sea que sí, la verdad es que además nosotros lo agradecemos mucho. Cuando ya vemos que tenemos una masa social, nosotros como equipo, cuando jugamos en la pista, lo notamos.
— ¿En qué punto está la preparación de la próxima temporada?
— Vamos un poco retrasados, porque la plantilla no la tenemos cerrada y, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que a finales de abril ya estaba todo hecho. Hay varias bajas que están confirmadas, lo que pasa es que el club no las ha anunciado, no sé si es que querrá hacer algún comunicado. Pero hay cuatro o cinco bajas y ahora estamos intentando cerrar alguna renovación y algún fichaje, estamos ahí en ese punto. Y luego ya se están confeccionando los amistosos, pero falta terminar de cerrar la plantilla.
— ¿Notan dificultades a la hora de competir con otros proyectos más grandes económicamente?
— Desde mi punto de vista sí que lo noto, pero también siento que desde hace un par de años nos valoran más y sí que tenemos más acceso a jugadores que a lo mejor con la misma propuesta económica o con un poquito menos aquí, vienen al Colo porque es un equipo donde se les trata bien. Encima, el club siempre cumple todo lo que dice. También porque los objetivos van mejorando. Entonces yo sí que veo que, aparte de otros equipos que sí que se nota que vamos por detrás, nos valoran más y sí que tenemos acceso a otros jugadores que antes no teníamos.
— ¿Cómo de importante es el apoyo de las instituciones?
— Yo no estoy involucrado en la economía, me falta un poco más de profundidad en ese aspecto. Pero sí que, por lo que escucho, para nosotros sí es muy importante el apoyo institucional, porque sin él no podríamos estar en Segunda División.
— De cara a la nueva temporada, ¿el objetivo va a ser el mismo, el playoff?
— Eso dependerá de cómo se termine de confeccionar la plantilla. A bote pronto, intentaremos luchar por entrar al playoff, pero en el punto donde estamos ahora, creo que estamos un poco por debajo de la plantilla del año pasado.
— ¿Un deseo para esta temporada?
— Mi deseo es que logremos tener una temporada sin lesiones, que llevamos dos temporadas con muchas que nos han perjudicado. De hecho, ha sido uno de los hándicaps de este curso. Ese sería mi deseo y mi sueño sería que entremos al playoff y demos la campanada.
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