El Calamocha estará fuera del grupo de aragoneses de Segunda RFEF, al que regresa el Barbastro

Ya son oficiales los grupos de Segunda RFEF y un año más los equipos aragoneses estarán separados y no competirán todos en el mismo grupo.

El más perjudicado es el Calamocha, único turolense y equipo recién ascendido a la cuarta categoría del fútbol nacional, ya que ha caído en el grupo con los desplazamientos más largos. Jugará con los castellanoleoneses, los manchegos y los madrileños con desplazamientos largos como a Astorga, Salamanca, Valladolid o Tordesillas.

El resto de equipos aragoneses jugarán juntos en el grupo 2 con los equipos catalanes, navarros y riojanos. El Barbastro, que este pasado curso estuvo separado con catalanes, valencianos y baleares, se quita los viajes a las islas y a la Comunidad Valenciana y competirá en un grupo, a priori, más amable.

De todos modos, este grupo está a la espera de lo que finalmente suceda con la delicada situación económica e institucional de la SD Tarazona, que además del descenso deportivo a Segunda RFEF podría bajar a Tercera RFEF por impagos e incluso desaparecer si no encuentra un inversor que se haga cargo de la conversión en SAD ni de las deudas.

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En ese caso, se mantendría un descendido en el playout y, sea del punto de punto de España que sea, en principio iría allí, como sucedió con el Real Murcia en el curso 14-15, que jugó con gallegos o asturianos tras su descenso administrativo y la salvación del Mirandés. Fueron el Castellón B y el Real Madrid C.