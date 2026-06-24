El Club Baloncesto Zaragoza presenta a Eloy Ramírez como su nuevo entrenador: "El objetivo es estar en la lucha por el ascenso"
El presidente, José Luis Rubio, confía en la gente de la casa y asegura que el objetivo es subir a Primera FEB
El Club Baloncesto Zaragoza ha presentado este miércoles a Eloy Ramírez como su nuevo entrenador para la próxima temporada, un curso en el que el objetivo será, después de haber caído en el playoff este año, ascender a Primera FEB. Así lo ha confirmado el propio técnico: "Creo que podemos hacer un buen trabajo. Ascendiendo tres equipos hay más probabilidades de poder conseguir objetivo de estar ahí en la lucha hasta las últimas jornadas".
Además, Ramírez también ha expresado la ilusión de afrontar el nuevo reto en la capital aragonesa: "Estoy muy contento de poder tener esta oportunidad en un club con la historia que tiene detrás, con los nombres de los entrenadores que han pasado por aquí antes. Creo que es para estar muy orgulloso de poder venir a Zaragoza", afirma.
Por último, ha explicado también el perfil de jugadores en los que se basará el proyecto, que será "conseguir hacer un gran trabajo y, evidentemente, la apuesta por la cantera, por jugadores jóvenes que nos permitan hacer un juego rápido y dinámico, que seguro que va a ayudar a que la gente venga al pabellón, que es otro de los objetivos que nos marcamos".
Por su parte, el presidente del club, José Luis Rubio, ha secundado ese deseo de ver al equipo en la categoría de plata. "De alguna manera, empieza una etapa importante en el club. Otra más, porque ya pusimos un objetivo de estar entre los 8 primeros y jugar el playoff, y lo hicimos, y ahora el reto tiene que ser mayor. También intentaremos llegar a Primera, que es nuestro objetivo".
Para Rubio, "el club tiene que, como siempre, creer en la gente de Zaragoza y todos los jugadores que podamos tener de aquí será mejor". Una confección de plantilla que se limita a las posibilidades del CBZ. "Y los que no tenemos de Zaragoza, no es porque no queremos, sino porque no he podido conseguir económicamente que se arrastren", asegura.
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