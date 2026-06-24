Las reacciones al 'pick' de Aday Mara en el Draft de la NBA: "El 99 % del mérito es suyo, es un hito para el baloncesto español"

Aday Mara ha hecho historia con su aparición en el duodécimo puesto del Draft de la NBA. El zaragozano, cumpliendo con las predicciones que lo situaban en una posición privilegiada, se ha convertido en el cuarto jugador español que más pronto sale entre todos los participantes históricos y en el primer aragonés en aparecer. Todo un logro que no ha dejado indiferente a nadie de su entorno ni del mundo del baloncesto.

Para José Miguel Sierra Chemi, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, «las maneras ya apuntaban, pero ha sido un proceso complicado». El máximo representante federativo recibió la noticia con gran alegría: «Sentimos orgullo y satisfacción. Es un referente importante». Además, considera que se lo ha ganado a pulso: «el 99 % del mérito es suyo».

En este sentido, la federación ha seguido la progresión del jugador desde sus primeros años de formación. «Estos días hay muchos descubridores de Aday Mara. Empezó a jugar en un colegio público, en el Marie Curie». Un primer contacto con el balón que ya lo hizo destacar: «Aquí no hemos descubierto a nadie, Aday prometía en alevines, infantiles y cadetes».

Les tenemos mucho cariño a los (Jaime) Pradilla, (Carlos) Alocén, (Jaime) Fernández y compañía. Han ayudado mucho al baloncesto aragonés y ellos lo saben Chemi Sierra — Presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto

Aun así, afirma Sierra, su paso por la selección aragonesa fue importante, ya que «al principio no podía con su cuerpo», ironiza. Sin embargo, en la federación no se fijaron únicamente en la parte técnica. «Lo cogimos de primeras porque sabíamos que había algo, pero también porque era buena persona» asegura Chemi.

Para Sierra, lo de Mara «es un hito para el baloncesto español» que hay que reconocer también a los que no han estado ahí: «Les tenemos mucho cariño a los (Jaime) Pradilla, (Carlos) Alocén, (Jaime) Fernández y compañía. Han ayudado mucho al baloncesto aragonés y ellos lo saben». Ahora, confía Sierra en que el futuro de Aday Mara es prometedor. «Desearle suerte, aunque ya la ha tenido. Que caiga en un sitio donde tenga minutos», añade.

Desde pequeño ha querido seguir trabajando para llegar lo más alto posible. Ese punto de competitividad lo ha tenido siempre. Lo que decía él era "constancia y paciencia" Javier García — Canterano del Casademont Zaragoza

También fue una grata sorpresa para su excompañero de equipo Javier García, actual jugador del Melilla en Primera FEB y que coincidió con Mara en el Casademont Zaragoza. «Yo creo que todos los que le conocemos estamos muy orgullosos y contentos». Para García, Aday «es el único que sabe la constancia y el trabajo que hay detrás para llegar hasta ahí», subraya.

Su antiguo compañero de equipo destaca por encima de todo el sacrificio del zaragozano hasta alcanzar la cima. «Desde pequeño ha querido seguir trabajando para llegar lo más alto posible. Ese punto de competitividad lo ha tenido siempre. Lo que decía él era "constancia y paciencia"». Después de haber escrito su nombre en la historia del baloncesto español, sus límites siguen estando lejos: «El techo solo se lo marca él. La cabeza y las cualidades está claro que las tiene», asegura Javier García.

Tiene el futuro asegurado, con un buen contrato y, sobre todo, en un equipo como Oklahoma, acostumbrado a tener a gente grande y que les da minutos Alberto Alocén — Exjugador de baloncesto

Asimismo, Alberto Alocén también recibió «con mucho orgullo» la noticia del pick de Aday Mara en el Draft. «Todo el baloncesto de Zaragoza tiene que estar muy contento». Al igual que Chemi Sierra, para el mítico exjugador del Real Madrid, el CN Helio y el Peñas Huesca, entre otros, el horizonte de Aday el prometedor. «Tiene el futuro asegurado, con un buen contrato y, sobre todo, en un equipo como Oklahoma, acostumbrado a tener a gente grande y que les da minutos».

Para Alocén, el zaragozano tiene una gran oportunidad en la NBA, donde su actuación no va a dejar que desear. «Estoy seguro de que no va a ser un jugador de paso y que va a tener un rendimiento, no sé si inmediato, pero sí determinante. No sé si llegará a ser algo como Gasol, porque eso es decir mucho, pero estará cerca».

Para Carlos Alocén ha sido un orgullo aparecer entre los 250 nombres de la chaqueta de Aday Mara Alberto Alocén — Exjugador de baloncesto

El exbaloncestista considera que el despegue de Aday era bastante probable. «Se podía esperar con sus condiciones: un jugador grande, con los brazos muy largos y técnicamente muy bueno. No se pueden hacer vaticinios, porque existen las lesiones, pero sí se veían muchas posibilidades».

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Su hijo, Carlos Alocén, jugador de Gran Canaria que pasó por el Real Madrid y, antes, salió de la cantera del Casademont Zaragoza, es una de las personas de las que Mara no se ha querido olvidar durante la ceremonia del Draft. «Para Carlos ha sido un orgullo aparecer entre los 250 nombres de la chaqueta».