Estos son los nombres que Aday Mara llevaba en su chaqueta especial para el Draft de la NBA

Aday Mara llevaba un traje muy especial para un día muy especial. El zaragozano se presentó a la noche del Draft con un traje marrón muy elegante y, al mismo tiempo, lleno de contenido y significado. Porque estaba hecho a la medida no solo de sus 2,21 de altura sino también de su trayectoria y su carrera hasta llegar hasta aquí, hasta convertirse en el primer aragonés que va a jugar en la NBA.

Y el zaragozano, nacido y criado en el barrio de La Jota, no olvida sus orígenes, ni mucho menos. Zaragoza estuvo muy presente en el Barclays Center de Brooklin porque en esa chaqueta marrón asomaba un pañuelo de cuadros rojos y negros, el cachirulo de su ciudad natal que nunca abandona a Aday, quien también suele llevar alguna medida de la Virgen del Pilar.

Pero esa no era la única referencia a los orígenes, ni mucho menos. El interior de la chaqueta lucía una etiqueta en la que podía verse la bandera de Canarias, donde nació su madre, la jugadora de voleibol Gely Gómez, la de España y la de Aragón. Y después, en ambos lados de la chaqueta, aparecían "220 o 250" nombres de personas, entidades, lugares que han acompañado a Aday hasta llegar a la NBA.

El interior de la chaqueta de Aday Mara en el Draft. / NBA SPAIN

Y allí podían leerse referencias a su barrio, con el Basket Lupus, a los lugares donde ha jugado, como Zaragoza y Huesca, pero también a muchas personas de la comunidad aragonesa. Por supuesto encabezaban la lista sus padres, Javier y Gely, pero también sus abuelos (yayos) y otros familiares. No faltaba el Casademont Zaragoza ni entrenadores como Porfi y Sergio Lamúa, que le ayudaron en sus primeros pasos en la ACB, pero también compañeros como Lucas (Langarita), Álex Moreno, Samper, Serna, Macipe, Ricky, Pompiliano, El Olivar, San Miguel, Yusta, Nacho Juan, Justiz, Hlinason y un largo etcétera.