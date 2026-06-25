Aday Mara, la culminación de uno de los peores traspasos de la historia de la NBA

Hace 7 años un megatraspaso agitó la NBA. Los Ángeles Clippers querían hacer un nuevo 'big three' tras el de Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan y juntaron, entonces en el Staples Center, a Kawhi Leonard, James Harden y Paul George.

Este último era una estrella confirmada de la NBA, un jugador diferencial, físico, anotador y defensor. Sobre el papel era una operación idílica juntar a tres de los mejores baloncestistas, pero el tiempo le ha acabado dando la razón a Oklahoma City Thunder. Los Clippers pagaron mucho, muchísimo. Excesivo y, visto con perspectiva, una locura.

Los Clippers jamás ganaron el anillo y, de hecho, jamás estuvieron cerca de lograrlo, mientras que los Thunder sí que han vencido la NBA y tienen un equipo consolidado y muy joven todavía. Un conjunto generacional.

En esa ecuación está Aday Mara, que es parte de aquel traspaso. En 2019, Paul George puso rumbo a los Clippers a cambio de Shai Gilgeous-Alexander (doble MVP de la NBA en 2025 y 2026), Danilo Gallinari, cinco primeras rondas del draft y dos cambios de pick.

Pues esas cinco primeras rondas del draft fueron: Tre Mann (2021), Jalen Williams (2022), Cason Wallace (2023), Nikola Topic (2024)... y Aday Mara (2026).

Noticias relacionadas

Gilgeous-Alexander solo ya justificaba ese traspaso, pero todo lo demás que vino después ha sido todo un acierto de los Thunder. Gallinari ayudó, Jalen Williams es un jugador muy completo y uno de los principales activos de OKC, Cason Wallace es un gran suplente y Nikola Topic juega poco, pero tiene todavía solo 20 años. Y luego está Aday Mara, uno de los 'robos' de este draft y un jugador que aportará intimidación y defensa a un equipo rápido y eléctrico.