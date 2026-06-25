Los hermanos Fernando y Pepe Arcega, históricos del baloncesto aragonés, ensalzan a Aday Mara: "Ha venido como un huracán"

Fernando y Pepe Arcega fueron dos pioneros del baloncesto aragonés y dos jugadores históricos de este deporte en nuestra comunidad y ahora ambos reconocen la dimensión de lo que ya ha logrado Aday Mara y de lo que está por venir. «Es un éxito para el deporte en general y para el baloncesto aragonés en concreto pero también para el basket español en general. Es un hito que entre en la NBA», resalta Fernando. «La sensación que me queda es que sigue haciendo historia», asegura Pepe.

Para Fernando, «Aday Mara ha venido como un huracán» y destaca de él que «en la historia del baloncesto español no hemos tenido un jugador que tenga esa envergadura y sea capaz de agarrar el aro y tocar el suelo, que tenga esa facilidad para la visión de juego, de saber lo que está haciendo, que tenga esa coordinación y que corra el campo así midiendo 2,21». «Es un portento y totalmente diferencial», resume.

Para Pepe, «aunque dejase de jugar mañana mismo en la historia del baloncesto aragonés estaría muy arriba», ya que, recuerda, «fue el primer español campeón de la NCAA y ha sido elegido muy arriba en el Draft».

Eso sí, no se moja demasiado a la hora de señalar si era mejor ir a un equipo con aspiraciones de anillo y exigencia máxima pero, sobre el papel, con menos minutos como Oklahoma City Thunder o haber ido a una franquicia con más peso en el equipo y en reconstrucción: «Lo más importante y lo bueno es que Aday ya está allí. Luego puede haber muchos cambios, idas y vueltas en los equipos, pero el hecho de que le haya escogido un equipo que aspira a ganar ya quiere decir mucho», afirma.

«Por calidad y carácter creo que va a ser importante en la NBA» Fernando Arcega

Eso mismo también lo destaca su hermano Fernando, que entre comillas da igual el equipo, porque el que le ha escogido lo ha hecho en un puesto alto y eso significa que hay una clara apuesta por él. Reconoce que no pudo hablar con Javi Mara, padre de Aday y excompañero suyo en las últimas semanas, pero sí que «me ha llegado que lo más importante en un jugador de la NBA es que lo quieren y que haya un equipo que apueste por él». «El número 12 significa eso, que lo quieren y que en torno a él pueden construir un equipo. Por ejemplo. Hugo González está en Boston Celtics y no llegó con esa vitola y sin embargo es un jugador muy querido. En esos primeros puestos no se elige a alguien para rellenar el equipo o para estar mucho en el banquillo», explica.

Además, asegura Fernando que «por calidad técnica y por carácter creo que Aday va a ser un nombre muy importante en la NBA». «Es una Liga muy distinta a la universitaria y con unos roles muy definidos, pero se trata de cumplir con las expectativas», apostilla.

Los éxitos con España

Fernando Arcega reconoce que «los acontecimientos con Aday Mara van tan rápido que ya casi ni nos acordamos de que fue campeón de la NCAA. que es una barbaridad, ahora ha llegado el Draft y después vendrá otra cosa, con la selección española a lo mejor».

«Que le haya escogido un equipo que aspira a ganar ya quiere decir mucho» Pepe Arcega

Y precisamente ahí es donde quiere incidir Pepe, en que le falta ser más conocido en España gracias a la selección para que la gente se dé verdaderamente cuenta de lo que es capaz: «Le falta una gran competición con la selección española, es decir, un Eurobasket o unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Lleva cuatro años fuera de España y creo que cuando la propia NBA empiece, si juega bien y el equipo va bien, la gente se empezará a dar más cuenta de quién es», resalta.

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Por último, los dos hermanos jugaron con Javi Mara, su padre, en el CAI Zaragoza, por lo que «nos llega muy de cerca en lo personal al ser hijo de un excompañero, lo mismo que en su día nos pasó con Santi Aldama». «A nivel baloncestístico la satisfacción es tremenda, pero a nivel personal también porque la relación que hemos tenido con su familia ha sido muy estrecha», concluye Fernando.