Histórico Jaime Pradilla: quinto aragonés en ganar la ACB y el primero que lo hace fuera del Real Madrid y el Barcelona

Jaime Pradilla es un nuevo ejemplo de que el baloncesto aragonés está de dulce. Horas después de la histórica elección de Aday Mara en el draft de la NBA, el ala-pívot zaragozano se convirtió en el quinto jugador de la comunidad en ser campeón de la ACB. Y no solo es el qué, que también, sino que es el cómo.

'Pradi' ha sido uno de los capitanes del Valencia Basket, fue el elegido para promocionar la gran final frente al Barcelona, es el mejor jugador nacional de la ACB de esta temporada y, a sus tan solo 25 años, está en un momento de forma físico y de juego de plena madurez. Un 'producto' forjado en Zaragoza, donde ya se le veía que iba a ser un jugador de gran carrera, pero pulido y diamantado por un entrenador excelso como es Pedro Martínez, que no solo le moldeó, sino que se atrevió a ponerle siendo un chavalín todavía.

El hito del interior zaragozano es todavía mayor. Solo hay cinco jugadores aragoneses que hayan ganado la ACB, que son José Antonio San Epifanio 'Epi', los hermanos Alberto y Lucio Angulo y Carlos Alocén. El primero lo hizo con el Barcelona, mientras que los otros tres vencieron con el Real Madrid, por lo que Pradilla es el primer baloncestista de la comunidad que la gana en un club distinto a los dos transatlánticos del baloncesto nacional.

En el cuarto y definitivo partido en el Palau Blaugrana disputó casi 18 minutos en los que hizo 6 puntos y 7 de valoración. En el tercero hizo 13 puntos y 13 de valoración y tanto en el segundo como en el primero de la serie de la final, 16 de valoración. Quizá no tenga el ruido de otros jugadores como Jean Montero, Taylor y Badio, pero sin su aportación y su consistencia sería imposible entender la Liga del Valencia.

Postea, carga el rebote, defiende, es una amenaza tanto interior como exterior gracias a su buena mano de tres, es móvil, versátil, inicia contraataques y tiene liderazgo pese a su juventud todavía. Un jugador total.

Pradilla, con una bandera de España al cuello, alzó el preciado título en el Palau como uno de los capitanes junto a Josep Puerto, una imagen que refleja la importancia que ha adquirido el zaragozano tras seis temporadas en el Valencia Basket con solo 25 años. Y todavía tiene dos cursos más de contrato, hasta el 2028, ya que fue atado por la entidad 'taronja'.

Instantes después de ganar la Liga Endesa, todavía caliente por el título, fue preguntado sobre la pista sobre de quién se acordaba en estos momentos tan felices y enseguida se le comenzaron a llenar los ojos de emoción: "De mi familia, sobre todo de mis padres, de mis hermanos, que son los más importantes, de mi pareja, que ha podido venir a apoyarme y de los que no están me acuerdo de todos", comenzó.

Jaime Pradilla levanta al cielo el título de la Liga Endesa junto a Josep Puerto, este miércoles en el Palau Blaugrana / Valencia Basket

Pero después dijo que se acordaba de su abuela, que hace dos años falleció, y entonces se le comenzó a quebrar la voz: "Me quería mucho y va para ella", dijo apurado por la emoción.

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Y por si fuera poco, es internacional absoluto con la selección española y no solo cuenta para Chus Mateo en las ventanas FIBA con jugadores que no juegan en Estados Unidos, sino que también lo hace en las grandes competiciones como los Eurobasket (2022 y 2025) y los Juegos Olímpicos de París. Mismamente, este jueves fue nuevamente convocado para los partidos ante Dinamarca en Madrid y Georgia en Tiflis de la próxima semana.