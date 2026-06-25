Las horas de locura de Aday Mara: del draft a viajar a Oklahoma

Quizá habrá quien piense que una vez Aday Mara ha sido elegido en el Draft de la NBA el trabajo ya está hecho, que ya puede relajarse y disfrutar de unas más que merecidas vacaciones, pero nada más lejos de la realidad. El zaragozano sigue con su locura particular.

Desde que ganase el campeonato universitario su vida ya había cambiado para siempre. El Draft Combine, reuniones con equipos, entrenamientos privados con franquicias y sesiones particulares para llegar en las mejores condiciones y seguir mejorando ante el reto de la mejor Liga del mundo.

La noche del Draft ya fue una locura, con declaraciones previas, sesiones fotográficas, el traje y la selección en sí, llena de nervios. Pero ahí no terminó el asunto. Después de atender a la ESPN, televisión con los derechos de la gala, entrevista que hizo junto a sus padres, tuvo que acudir a la rueda de prensa, la primera como jugador de los Oklahoma City Thunder. También firmó la gorra oficial del Draft, que será sorteada por la franquicia, y tuvo otra sesión oficial de fotos individuales, con sus padres Gely y Javi y con sus excompañeros en los Wolverines, Morez Jonhson Jr. (Mavericks) y Yaxel Lendeborg (Warriors). Y eso solo en una jornada.

Al día siguiente sin tiempo que perder, a primera hora de la mañana, Aday Mara cogió un vuelo de Nueva York a Oklahoma junto a sus padres y su agente, que siguen acompañándole unos días en Estados Unidos, con un itinerario cerrado y plagado de eventos.

Lo principal era conocer a su nueva franquicia. Tuvo reuniones con directivos y gente importante de los Thunder, una primera toma de contacto, y conoció el que será su nuevo ecosistema. Además, este viernes será presentado a las 12.00 de la mañana hora de Oklahoma, es decir, a las 19.00 hora española, ante los medios de comunicación. Ahí llegará su primera foto con la camiseta de los Thunder, que por cierto ya se puede reservar en Estados Unidos y que se enviará cuando elija dorsal.

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Todo ello aderezado con una exposición mediática nunca antes vista para el zaragozano. Todo en_Estados Unidos es a lo grande. Ha dado muchísimo que hablar que haya aceptado el reto de ser el defensor de Victor Wembanyama y, de hecho, no son pocos los aficionados y expertos en la NBA que consideran que ha sido el mayor robo de este Draft. Es decir, que tendría que haber sido escogido más arriba: «El mejor pick ha sido Aday Mara. OKC intentó subir al puesto 7, 8 o 9 con traspasos para conseguirlo y luego van y lo logran en el 12. Me recuerda a Marc Gasol», dijo el especialista Kevin O’Connor, de Yahoo Sports, una eminencia del Draft. n