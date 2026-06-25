Pablo Castrillo triunfa en casa y es el nuevo campeón de España contrarreloj

El ciclista de Jaca Pablo Castrillo (Movistar, 37:40) conquistó frente al público de su provincia el título de campeón nacional contrarreloj absoluto, durante los Campeonatos de España de ciclismo, que se disputan en Sabiñánigo (Huesca) entre el 25 y el 28 de junio.

Castrillo añade el título nacional a un palmarés en el que constaban dos victorias de etapa en la Vuelta a España en 2024. El segundo lugar fue para Xabier Mikel Azparren (Q36.5, 37:44), y el podio lo completó Pablo Torres (UAE, 37:47). Abel Balderstone (Caja Rural), que defendía el título conquistado en 2025, se quedó lejos de las medallas.

Para hacerse con el título contra el crono, tanto los sub-23 como los élite debían hacer frente a 30,8 kilómetros, con pendientes en el tramo intermedio y más desnivel total acumulado que el resto de las categorías, además de la subida cerca del final a Larrés.

El también aragonés Fernando Barceló (Caja Rural), el primer ciclista élite UCI en pasar por el control de tiempo intermedio, firmó un tiempo de 19:51, mejorando a todos los competidores anteriores. En pocos minutos, superó su registro el ciclista de Kern Pharma Diego Uriarte (19:31), y a su vez lo mejoró Héctor Álvarez (Lidl-Trek, 18:59).

Xabier Mikel Azparren (Q36.5, 18:32) le dio el siguiente mordisco al mejor tiempo provisional a la altura del control intermedio. Pablo Castrillo (Movistar, 18:36), Pablo Torres (UAE, 18:32), Raúl García Pierna (Movistar, 18:35) y David de la Cruz (Q36.5, 18:37) se metieron entre los mejores, pero no superaron al del Q36.5.

En meta, Héctor Álvarez volvió a apuntarse el mejor tiempo provisional (38:24). Y, de nuevo, Azparren le quitó el puesto al frente (37:44). Sin embargo, hubo un cambio respecto al control intermedio: apoyado por el público local, el ciclista jacetano Pablo Castrillo terminó en 37:40, colocándose por delante. Aunque Pablo Torres volvió a quedarse cerca (37:47 para ser tercero), ya nadie pudo superar al de Movistar.

En la categoría élite, el más rápido de este Nacional fue Aitor Agirre (Smartlog Nest). Tardó apenas 25 centésimas de segundo menos en completar el recorrido que Eloy Teruel (Hig Level - Gsport), que fue plata.

La competición, en las faldas de los Pirineos, arrancaba este jueves con la disputa de las pruebas contra el crono de todas las categorías. Este viernes será el turno de la ruta júnior, tanto masculina como femenina; este sábado, la ruta sub-23 masculina y la sub-23 y élite femenina; y el domingo, el colofón lo pondrá la carrera en ruta élite masculina.

«No tengo palabras»

Pablo Castrillo expresó que «iba en agonía desde el primer repecho, pero tenía que darlo todo» después de proclamarse campeón. «Sabíamos que al principio iba a dar mucho viento a favor, hasta el primer punto intermedio, entonces había que regularse un poco, pero también ir dándole. Cuando me han dicho que en el punto intermedio íbamos igualados, sabía que las medallas iban a estar en los últimos repechos. Iba en agonía desde el primer repecho, pero sabía que tenía que darlo todo, porque iba a estar ahí la victoria», añadió.

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«No tengo palabras, está toda mi familia aquí, mis amigos y mi novia. Ganar cerca de mi casa es mucha emoción. Desde que me dijeron que los Campeonatos eran aquí y sabía el recorrido he ido reconociendo el circuito, me lo conocía bien y estos últimos días estaba muy nervioso, pero muy contento».