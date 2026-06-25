El Wanapix afronta el partido último y decisivo por el ascenso frente al Zambú Pinatar en el Príncipe Felipe

No va más. No hay más red. Puerta grande o enfermería. El Wanapix se juega este viernes a las 20.00 horas el ascenso a Primera División en el encuentro definitivo en casa contra el Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles en el tercer y último duelo del playoff. Si gana, regresará a la máxima categoría un año después de perderla y, si cae, continuará en Segunda.

El conjunto aragonés se la juega además en Zaragoza, pero no en su casa. El pabellón Siglo XXI está ocupado por el Nacional de tenis de mesa y los de Jorge Palos se mudan, como antaño, al Príncipe Felipe, que será el escenario de la final por el ascenso. Hay promoción de entradas, a 5 euros para público general y dos a mitad de precio por abonado, con el objetivo de hacer del pabellón una caldera en un día importantísimo y en el que la afición debe responder.

El Wanapix se impuso con mucho sufrimiento en el primer encuentro de la eliminatoria por 4-3, remontando un 1-3 adverso en los últimos minutos y, el pasado sábado, pudo rematar la faena en tierras murcianas, pero tras un duelo igualado el conjunto de San Pedro de Pinatar fue más efectivo y logró llevar el duelo al Príncipe Felipe (4-1).

En una temporada muy larga, el Wanapix deberá sobreponerse un día más a las bajas de larga duración de Quique Hernando, Óscar Villanueva e Iván Alegre, tres jugadores capitales, pero la buena noticia es que el cuadro aragonés recupera a Augusto van de Casteele, su pívot grande y de referencia, tras no poder jugar en Murcia por sanción al haber visto la roja directa en el primer partido.

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«Jugamos en casa y es un derecho que nos hemos ganado y espero que se note junto a lo deportivo y la motivación. Creo que debería ser suficiente para hacer un gran partido porque estamos con confianza. Tiene que ser un día inolvidable para todos», dijo el técnico Jorge Palos en la previa.